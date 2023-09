En 2019, Chris Evans puso un punto aparte en su carrera cinematográfica al dejar de lado al personaje de Capitán América. Con Avengers: Endgame, el actor estadounidense se alejó de Steve Rogers tras estar en 11 películas desde el año 2011.

Claro que ahora aquella caracterización vuelve a sonar en la previa a otro hecho determinante en el historial de las películas de Marvel: el estreno de Captain América: Brave New World, en 2024. Una excusa que sirvió para despertar exceptivas entre los fanáticos, pero también para que el actor se refiriera a la posibilidad de volver.

“Tal vez”, dijo al ser consultado sobre su eventual regreso al Universo Cinematográfico de Marvel. “Nunca diré nunca. Simplemente porque fue una experiencia maravilla. También lo valoro mucho y es algo de lo que estoy muy orgullo”, agregó en un diálogo con GQ.

Claro que ahí también fue categórico ante las condiciones frente a una nueva aventura. Según Chris Evans, no lo haría solo por dinero o si el proyecto no está a la alturas de las expectativas que despierta el personaje. “Así que no será pronto”, sentenció.

Una serie de declaraciones que llegan mientras intenta dar nuevos bríos a su carrera. Una que estará marcada por su siguiente trabajo: una película para Netflix llamada Pain Hustlers.

Chris Evans sobre estar en Marvel: “Es como ganar el Super Bowl”

Su palabras vienen a cimentar la idea que se plantea desde hace tiempo en el itinerario de Marvel Studios. Una propuesta que puso a Anthony Mackie en el mismo rol, como una suerte de sucesor del personaje que se pudo ver en Falcon y el Soldado de Invierno.

Eso sí, y pese a no volver pronto, desde ya Chris Evan está agradecido por su paso por aquellos sets. “Es como ganar el Super Bowl, eres parte de ello”, definió sobre su aventura en la pantalla grande. “Es maravilloso. Eres parte de un fenómeno cultural. Esa fue la belleza de trabajar en las películas de Marvel“.