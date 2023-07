Revuelo en Marvel: Robert Downey Jr. es visto en el set de “Capitán América 4”

Recientemente se notificó sobre la sorpresiva presencia de Robert Downey Jr. en el set de rodaje de Capitán América 4, generando un gran revuelo y un sinfín de especulaciones.

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose dentro de la Fase 5 que comenzó durante este año y se espera que se extienda hasta finales del 2024 o comienzos del 2025, dependiendo de los retrasos.

Dentro de los proyectos en carpeta, uno de los más atractivos es Captain America: Brave New World, con varios puntos a considerar. En sí mismo, se trata de una película que presentará varios lineamientos a seguir para el futuro, incluyendo la aparición de Harrison Ford como General Thaddeus “Thunderbolt” Ross.

Pero durante las últimas horas surgió otra arista que hace crecer las expectativas en torno al film que está en pleno desarrollo. Nawar Shora, miembro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, reveló que un guardia de seguridad del set, le contó que Downey Jr. estuvo presente en las grabaciones.

“Están rodando Capitán América 4 en los alrededores de la Casa Blanca, cerca de mi oficina. Estaba haciendo un recado rápido cuando me di cuenta de todas las luces y el equipo y, finalmente, le pregunté a uno de los miembros de seguridad al respecto“, comentó.

“Era muy hablador y amable, dijo que Robert Downey Jr. estuvo allí anoche y que estaba conduciendo todo tipo de supercoches“, añadió Shora, aludiendo a las actividades especiales del actor.

¿Regresará Iron Man?

Hay que tener en cuenta que toda esta información se trata únicamente de especulaciones, ya que no hay nada confirmado respecto a alguna participación directa de Robert Downey Jr. en Capitán América 4.

De todas formas, solo basta con este tipo de información para que los fanáticos del UCM se ilusionen con el posible retorno de Iron Man a la nueva etapa de Marvel Studios. Además, es algo que los seguidores vienen esperando desde hace varios años.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que no es la primera vez que se habla del posible regreso del personaje, ya sea interpretado por el propio Downey Jr. o por algún otro intérprete. En su momento incluso se habló de Tom Cruise.

Sin embargo, la posibilidad ha surgido principalmente bajo el contexto del multiverso, algo que no se tiene especialmente considerado en la trama de Captain America: Brave New World, por lo que las cosas no son auspiciosas.