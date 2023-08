Mira el tráiler de “The Continental”, el esperado spin-off de “John Wick”

Cada vez falta menos para el estreno de The Continental, el esperado spin-off de John Wick, y durante la tarde de este miércoles de se liberó un nuevo tráiler que hace crecer las expectativas de los fanáticos.

En marzo del presente año disfrutamos de la cuarta película de la exitosa saga cinematográfica y, como era de esperarse, se continuó hablando por un largo tiempo sobre el futuro el título. De manera concreta, en torno a la entrega nuevas producciones.

Bajo este contexto llegó la confirmación de un quinto film como secuela directa, pero también se anunció una serie precuela: The Continental. Además, destaca por llevar el nombre del icónico hotel para asesinos.

Desde su anuncio se ha ido liberando información poco a poco, incluyendo imágenes oficiales de su rodaje con los protagonistas de la historia, con el elenco encabezado por Colin Woodell, Mel Gibson y Jessica Allain.

Ahora, con el nuevo adelanto podemos ver en mayor detalle a un joven Winston Scott (Woodell)tomando el control del refugio. Hay que recordar que la trama nos sitúa en la Nueva York de los años ’70, previo a los acontecimientos de las películas.

Titulada originalmente The Continental: From the World of John Wick, el estreno está previsto para el próximo 22 de septiembre en Estados Unidos vía Peacock, mientras que en Latinoamérica llegará por Prime Video.

Mira el tráiler a continuación:

Detalles de la serie

El spin-off fue desarrollado por Starz en colaboración con Lionsgate. La dirección corre por parte de Greg Coolidge, Shawn Simmons, Kirk Ward y Albert Hughes, quienes también destacan como los creadores.

El equipo de guionistas está compuesto por: Chris Collins, Derek Kolstad, Chad Stahelski y Ken Kristensen, junto a los propios Coolidge y Ward.

Respecto a la emisión de la miniserie, serán tres episodios de 90 minutos cada uno. Se explorará el origen detrás del “hotel para asesinos” en tres noches (una en cada capítulo).