“Es un producto mediocre”: autor de Dragon Ball AF arremete con todo contra Dragon Ball Super

En enero de 1996, Dragon Ball Z llegó a su fin. Goku participó en el torneo de artes marciales, donde conoció a Uub y se va con él a entrenar. Así, terminaba, décadas atrás, la obra de Akira Toriyama. Pero mientras, tanto TOEI Animation con Dragon Ball GT, como los fans de la franquicia con Dragon Ball AF, mantuvieron viva la serie.

Sin embargo, hace exactamente ocho años, el 5 de julio de 2015, se emite el primer episodio de Dragon Ball Super. El nuevo anime oficial de la franquicia, con Akira Toriyama como guionista y Toyotaro como ilustrador. Este último, un artista que se hizo conocido por sus dibujos en Dragon Ball AF, los cómic hechos por fans que comenzó el español David Montiel.

Este último, que tiene como alias Tablos, fue contactado por ADN, donde evaluó el regreso de la franquicia de Toriyama con Dragon Ball Super. “Desde que Dragon Ball Z finalizara en 1996, todos los fans de la serie soñábamos con su regreso hasta que por fin volvió en 2015, supuestamente, convertida en Dragon Ball Super. ¿Que por qué digo ‘supuestamente’?“, planteó al inicio.

Luego, agregó: “Pues porque Dragon Ball Z y Dragon Ball Super solo tiene en común el nombre, nada más. Para el fandom de los 90 es como ver otra serie que poco o nada tiene que ver con la que se hizo mundialmente famosa en aquel momento“.

“Podría hacer una tesis doctoral con todos y cada uno de los errores garrafales que han cometido a la hora de crear Dragon Ball Super“, añadió después.

Los dos principales errores de Dragon Ball Super

Tras ello, Tablos explicó que uno de los errores fue “hacer el anime antes que el manga. Un anime suele ser la adaptación fidedigna de un manga ya preexistente y tiene como misión mejorarlo en la medida de lo posible. Hacerlo al revés no tiene sentido alguno“.

Enseguida, indicó que el segundo error fue “infantilizar y censurar tanto la serie que hizo que perdiera toda su esencia original y en la que se habían basado el resto de sagas anteriores; artes marciales, aventura, misterio, intriga, suspense, sangre sin censura… Insisto, artes marciales“.

Lapidó a Dragon Ball Super: “Es un producto mediocre”

Más adelante, David Montiel, el autor de Dragon Ball AF, hizo una evaluación general de Dragon Ball Super. “Es un producto mediocre enfocado a obtener exclusivamente beneficios económicos aprovechándose de la nostalgia del fandom de Dragon Ball. Y eso me resulta vil y rastrero. Es un producto que no ofrece nada a cambio, salvo refritos y reciclaje”, afirmó.

“Es un producto demasiado comercial que vive de rentas del pasado. Cierto es que todas las series son productos comerciales creados para ganar dinero, pero en esta ocasión nos han vendido un producto tan relativamente pobre, tan vacío del espíritu… que roza casi hasta el engaño“, complementó.

Y minutos después, el español que reside en Alicante, señaló que “Dragon Ball Super se parece más una parodia que a la continuación oficial de Dragon Ball Z. Algunos me llamarán arrogante, otros, prepotente, y otros me insultarán directamente. Me da lo mismo, yo digo las cosas como las pienso y por su nombre“.

“La única manera de mejorar en esta vida es siendo críticos. Si critico tanto a Dragon Ball Súper es justamente porque amo Dragon Ball y no soporto que se ridiculice, denigre o ningunee la serie de mi vida. El diseño de personajes es extremadamente infantil, los diálogos están vacíos y el humor que tratan de hacer (con perdón) es para bobos“, adicionó.

Por último, sobre Dragon Ball Super, Tablos opinó que “es un quiero y no puedo en todo. El gran problema que hay en Dragon Ball Super es que no tiene nada que contar. Así de sencillo”.

Trató al ilustrador de Dragon Ball Super de plagiador

En otra parte de la entrevista con ADN, David Montiel también se refirió al ilustrador de Dragon Ball, Toyotaro, el que se hizo conocido por sus dibujos en Dragon Ball AF. “Toyotaro es un gran ilustrador y copia muy bien. Todavía recuerdo lo popular que se hizo cuando adaptó mi creación de AF y el diseño de Tablos Spirit-Killer sustituyéndolo por el aquel supuesto ‘Goku Super Saiyan 5′”, dijo.

Más tarde, el dibujante español expuso que “creo que ahora es el sucesor oficial de Akira Toriyama y me gustaría matizar algo sobre esa verdad a medias. Toyotaro es solo un ilustrador, ni es escritor, ni guionista. Si un día faltara Akira Toriyama o se apartara de Dragon Ball Super, la serie acabaría como Dragon Ball GT“.

“Porque dibujar bien no implica saber hacer historias buenas y atractivas. En ese detalle no suele caer la gente y es algo muy serio para la continuidad de la obra“, adicionó.

Posteriormente, Tablos reveló que “he tratado de comunicarme con él (Toyotaro) en varias ocasiones vía redes sociales, pero nunca he recibido respuesta por su parte. Supongo que debe generarle un gran aprieto a nivel laboral, reconocerme como el creador original de AF a día de hoy“.

“Los japoneses no tolerarían tener un dibujante oficial de Dragon Ball y gran sucesor de Akira Toriyama que hubiera llegado ahí gracias a plagiar trabajos de otros artistas occidentales. Seguramente, acabaría en la calle. En todo caso, está muy mal omitir los créditos de un artista, Sr. Toyotaro”, explicó y cerró.

El presente de Dragon Ball AF

Finalmente, acerca del presente su obra prima, Dragon Ball AF, David Montiel contó que “en estos momentos estoy finalizando el volumen n.º 9 de DBAF Origins. La línea Origins es una simple presentación de personajes. Al pasar tanto tiempo desde que hiciera el primer manga de DBAF en 1997 era necesario ‘actualizar’ la historia y retocar ciertos aspectos para adaptarlos al momento presente”.

“DBAF Origins finalizará en el volumen n.º 10 para dar comienzo, posteriormente, a la auténtica historia de DBAF que se desarrollará en la Tierra“, agregó.