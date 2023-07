DC apuesta por el anime con “Escuadrón Suicida Isekai”

Durante la jornada de este lunes se presentó oficialmente Escuadrón Suicida Isekai, la nueva apuesta de DC con el que se marca un significativo salto al mundo del anime que se populariza cada vez más.

En el marco de la renovación y reinicio de la franquicia de superhéroes, bajo la mano de James Gunn, llegó la confirmación de este título con el que se marca un hito. De igual manera, es importante tener en cuenta que llega como un proyecto individual, ajeno a lo que será la nueva etapa de DC Films.

Otro punto a tener en cuenta es que, desde que comenzó a hablarse de esta posibilidad, se generaron opiniones divididas entre los fanáticos. Sin embargo, los ejecutivos de Warner Bros. Dieron luz verde para el proyecto que ya tiene un primer avance.

Conforme a lo que se puede ver en el corto tráiler, lo que se desprende del título, y la poca información que se conoce, se trata de un especial que surge de manera icónica entre la historia de los villanos (Suicide Squad) y el género de animación japonesa. Sin ir más lejos, el título responde a esta combinación.

A pesar de que esta serie resulta ser bastante llamativa, hay que recordar que esta no es la única producción que DC tiene bajo el formato del anime; en 2018 sorprendieron a sus fans con Batman Ninja.

Revisa el tráiler de presentación:

Más detalles de la serie

Escuadrón Suicida Isekai fue presentado de manera oficial durante la Anime Expo 2023, evento en el que ya se especulaba sobre la aparición de DC para anunciar algún nuevo proyecto. En definitiva, las especulaciones estaban en lo correcto y hoy ya podemos ver las primeras imágenes de este título.

El proyecto llega bajo la firma de WB Japan y WIT Studio, el mismo estudio de animación detrás de Ranking of Kings y de las primeras tres temporadas de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Con este primer vistazo podemos ver a Harley Quinn, al Joker e incluso a Amanda Waller, todos con una apariencia renovada que causa impacto entre los seguidores, con comentarios divididos

“¡Los mundos más enloquecidos chocan en una fantasía épica y violenta con la alineación más fuerte de creadores!“, dice parte de la presentación oficial.

Especificaciones

Nagatsuki (Re:ZERO -Starting Life in Another World-) y Eiji Umehara (Vivy Prototype) están a cargo del guion original para esta serie bajo la dirección de Eri Osada.

También destaca la participación del dibujante de manga Akira Amano (Reborn!) en la creación de los personajes originales y también a cargo del primer afiche protagonizado por la Princesa Payasa del Crimen.

Si bien aún no hay fecha de estreno específica, ni plataforma para su llegada, se sabe que llegará durante el 2024 y, probablemente, se sume al catálogo de HBO Max.