A punto de ser realidad: Andy Muschietti se perfila como el director de la nueva película de Batman

Desde Warner Bros continúan trabajando en la renovación del universo cinematográfico de DC y recientemente se fortaleció la posibilidad de que Andy Muschietti asuma como director de la nueva película de Batman.

Tras la llegada de James Gunn a la franquicia se comenzó a planificar una nueva era en la que Superman asoma como personaje primordial. Sin embargo, siguiendo la línea de los últimos años, “El Caballero de la Noche“ también tiene un papel importante.

Es importante recordar que The Batman, con Robert Pattinson, no será el título principal, por lo que el actor no asumiría como el personaje en el UEDC. Vale decir, tendremos un nuevo proyecto con nuevos rostros.

Así, poco a poco se ha ido revelando información en torno a este título que está en una etapa creativa inicial. Pero uno de los puntos que aún genera incertidumbre es quién será el cineasta a cargo.

Como suele ser en estos casos, rondan varios nombres, pero la realidad es que hay uno que corre con ventaja en la carpeta de los ejecutivos de Warner Bros. Se trata de Muschietti, alguien con experiencia y conocido dentro de DC.

Hace una semana ya anticipábamos esta opción que surgió como un rumor bastante fuerte luego de algunas declaraciones del propio cineasta. Pero ahora varios medios especializados ya lo dan como un hecho.

Por ahora solo queda esperar a ver si se llega a un acuerdo oficial y tenemos a Andy Muschietti como el director de la nueva película de Batman. Además, con esto se seguiría una línea constante sin alterar mucho el estilo que se está plasmando en DC.