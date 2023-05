Temuera Morrison regresa a Star Wars para la serie “Ahsoka”

Durante las últimas horas se anunció de manera oficial el regreso de Temuera Morrison a Star Wars con un importante rol en Ahsoka que ilusiona a los fanáticos.

Los seguidores de la exitosa saga galáctica han recibido importantes noticias durante los últimos meses, principalmente relacionadas a los próximos estrenos y proyectos en desarrollo.

Si bien el anuncio de nuevas películas, que continuarán después de El Ascenso de Skywalker (Episodio IX), ha sido lo más destacado, el trabajo en torno a los programas de televisión sigue siendo bastante atractivo.

En este contexto, Ahsoka se posiciona como una serie muy importante. Esto, más allá del gusto de los seguidores, ya que también tendrá una posición relevante dentro de la historia de la franquicia.

Hasta ahora se tiene conocimiento sobre reconocidos actores detrás de importantes personajes, como Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla), Eman Esfandi (Ezra Bridger) y Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren), entre otros.

Así, poco a poco se ha ido entregando información sobre el proyecto protagonizado por Rosario Dawson como la togruta. Pero no será el único regreso, ya que también se anunció el retorno de Morrison, quien ha tenido diferentes papeles a lo largo de saga.

El Capitán Rex

Tal como lo confirmaron desde Star Wars y Disney, Temuera Morrison interpretará al Capitán Rex en Ahsoka, haciendo crecer las expectativas de los fanáticos en torno a la serie.

Hay que recordar que el actor de 62 años es la cara de los clones. Bajo este contexto, lo vimos en El Ataque de los clones como Jango Fett y en La Venganza de los Sith como el Comandante Cody. También ha puesto la voz de los clones en las diferentes series animadas, y realizó la versión especial (solo voz) de Boba en El Imperio Contraataca (Episodio V).

En la nueva era ha estado presente como Boba Fett para The Mandalorian y The Book of Boba Fett. También tiene un cameo en Kenobi como un clon veterano de guerra. Sin embargo, en Ahsoka será la primera vez que interprete al Capitán Rex en versión live-action.

Hay que recordar que Rex, uno de los clones más destacados de las tropas creadas por los kaminoanos, forjó una gran amistad con la togruta, por lo que será muy especial verlos nuevamente en pantalla.