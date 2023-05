Era de esperar: pelea entre Zoro y King fue calificado como el mejor capítulo de One Piece a la fecha

Como “una obra de arte” fue calificado el capítulo 1062 del anime One Piece, episodio que concluye el enfrentamiento entre Roronoa Zoro y King.

Los fanáticos aplaudieron la animación en la que el espadachín de los mugiwaras y la mano derecha del Yonko Kaido.

Por ello, los seguidores quisieron premiar el capítulo, votando a través de la plataforma IMDB y calificando este capítulo como el mejor, hasta la fecha, del anime de piratas.

ONE PIECE 1062 «ZORO vs KING» Es ahora el episodio mejor calificado de la serie con 9.9 pts en IMDB. 🔥 #ONEPIECE1062 pic.twitter.com/eekmhU78Tj

La pelea entre Zoro y King alcanzó una puntuación de 9,9 (de un máximo de 10), encumbrándose como el episodio mejor valorado.

El listado continúa con el capítulo 968 llamado “¡Nace el Rey de los Piratas! ¡Llegada a la última isla!”, mientras que el podio lo cierra el episodio 483, con la muerte de Ace.

Highest rated one piece episodes on IMDB #ONEPIECE1061 #ONEPIECE1062 pic.twitter.com/2i3VBm6wuS

El capítulo de One Piece alcanzó el mismo puntaje que otras exitosas series como Game of Thrones o Braking Bad.

El capitulo de zoro venciendo a king tiene el mismo rating que los mejores de breaking bad y game of thrones, imaginate que uno le hiciera caso a lo que diga un youtuber o un random en twitter que dicen que zoro es solo hype, leer es gratis! pic.twitter.com/xi8WoVqr76

#ONEPIECE1062

El épico aterrizaje de Zoro luego de derrotar a King y uno de los mejores To Be Continued en One Piece. pic.twitter.com/C5CDrkmu3i

— ❦ Mario🌌 (@mk27_r) May 21, 2023