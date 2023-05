“Obra de arte”: pelea entre Zoro y King reventó las redes sociales en el último capítulo de One Piece

El pasado fin de semana se emitió el capítulo 1062 del anime One Piece, el cual dejó la grande entre sus seguidores y las redes sociales.

Esto porque el episodio concluyó la pelea entre Roronoa Zoro, espadachín de los mugiwaras, y King, mano derecha del Yonko Kaido.

Tras varios episodios, el marimo, como lo llama Sanji, venció en una dura batalla al miembro de los Piratas Bestias, lo cual valió una serie de elogios y buenos comentarios por parte de los fanáticos.

La animación de TOEI fue aplaudida en redes sociales, mientras que los seguidores ya se preparan para el desenlace del arco de Wano con el enfrentamiento entre Luffy y Kaido.

Revisa acá los mejores comentarios del último capítulo de One Piece:

Brutal arte, efectos, las expresiones faciales, el ambiente en el choque es simplemente increible. ¡¡¡Uno de los mejores momentos en la franquicia de One Piece!!! pic.twitter.com/9E1duEP8vV

#ONEPIECE1062 La magistral animación en el ataque final de Zoro vs King, animada por Chris. ¡Sublime!

Que maldita barbaridad acaba de hacer Toei con este episodio de One Piece. Si ya de por sí la pelea de Zoro vs King es épica en el manga, acá la llevaron a otra galaxia.

ok pero Zoro king of hell es la mejor animación que he visto este año. pic.twitter.com/BmVjuRVBon

— ً (@ed__28) May 21, 2023