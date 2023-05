Doblajistas versus influencers: toda la polémica que dejó el anuncio de Sony sobre Spider-man: Across the Spiderverse

Tras el éxito de la última entrega de Spiderman: No Way Home, los fanáticos esperan con ansias la nueva entrega de la película animada Across the Spiderverse, que tiene como gran protagonista a Miles Morales.

Sin embargo, hace unos días Sony anunció que el doblaje de la cinta estará a cargo de influencers, youtubers y tiktokers, lo cual generó gran polémica, sobre todo en los doblajistas.

El actor de doblaje mexicano, Carlos Segundo, quien es reconocido por dar la voz en español latino de Piccolo, tuvo duras palabras durante una conversación con el youtuber PipePunk, quien dará vida a Spider-Man Metro.

“A ustedes los llaman por sus seguidores, no por su talento“, afirmó, agregando que a estos influencers “los llaman por la publicidad gratuita. Ese es el punto. Es un movimiento mercadológico, sin menospreciar lo que hacen ustedes.

También emplazó duramente a los influencers que, en el pasado, han “menospreciado al doblaje“. “Eso es lo que a mi juicio es injusto. ¿Cómo es que esos detractores del doblaje, fueron llamados a participar, y no rechazaron la invitación? Yo lo llamo incongruencia“, aseveró.

En tanto, Eduardo Garza, voz de Krillin, ironizó con esta situación. “Yo tengo 6,2 millones (de seguidores) en Tiktok, 500 mil en Instagram, y otro tanto en Facebook y aquí… ¿Soy influencer? Y soy actor de doblaje… ¿No les sirvo para algo?“, emplazó.

Juan Carralero, quien da voz al actor norteamericano Will Smith en diversas producciones, también se mostró en contra de esta decisión, aunque posteriormente se retractó, acusando que su cuenta de Twitter había sido hackeada.

Finalmente, Jessica Ortíz, quien dobla a Wonder Woman en el DCEU, también comentó esta situación en sus redes. “Por cierto. ¡Qué felicidad me dio que en la publicidad de Spiderman anunciaran a nuestros compañeros también! ¡Eso nunca pasa! Ojalá que sea un parteaguas para próximos proyectos”, escribió.

Esta polémica de seguro seguirá dejando coletazos, en una película esperada y que se estrenará en los cines el próximo 2 de junio en gran parte de los cines del mundo.