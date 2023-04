“The Last Voyage of the Demeter”: la película que cuenta una nueva historia de Drácula

Durante las últimas horas se presentó el primer tráiler oficial de The Last Voyage of the Demeter, un nuevo y destacado film que llega como una apuesta de Universal Pictures.

Se trata de una película que tiene como inspiración a la popular y reconocida historia de Drácula. Pero en este caso se abordará una arista diferente y es catalogada por muchos como la versión más terrorífica.

Hay que recordar que este personaje creado por Bram Stoker ha tenido varias adaptaciones cinematográficas, siendo una de las más recordadas la dirigida por Francis Ford Coppola en 1992 o la protagonizada por Christopher Lee en 1970.

Esta vez, el proyecto de Universal adapta un único capítulo de la novela original (1897); cuenta los aterradores acontecimientos sucedidos con el barco mercante Demeter. La película detallará los extraños eventos que sucedieron a la tripulación condenada mientras intentaban sobrevivir al viaje por el océano.

Los hombres en el navío son acechados cada noche por una presencia aterradora a bordo. “Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba abandonado. No había rastro de la tripulación”, dice parte de la sinopsis oficial.

Mira el tráiler de The Last Voyage of the Demeter a continuación:

Detalles del proyecto

La película, que desde ya genera una alta expectación al tratarse de una nueva narración sobre Drácula, cuenta con la dirección de André Øvredal, quien tiene experiencia en el cine de terror. Algunos de sus títulos más destacados son La Morgue (2016) e Historias de miedo para contar en la oscuridad (2019), entre otras.

Bragi F. Schut y Zak Olkewicz, estuvieron a cargo del guion, siendo los encargados de adaptar los hechos a partir del libro original de Stoker y poder plasmar la idea central de la mejor y más terrorífica forma posible.

Amblin Partners, Phoenix Pictures, New Republic Pictures, Viola Film y Latina Pictures trabajaron en conjunto con Universal Pitures, quienes también se encargan de la distribución. La fecha de estreno está agendada para el próximo 11 de agosto del 2023.