“Los expedientes secretos X” regresará de la mano de Ryan Coogler

Durante las últimas horas se confirmó de manera sorpresiva que ya está en desarrollo una nueva versión de Los expedientes secretos X de la mano de Ryan Coogler.

La serie estadounidense de ciencia ficción y misterio emitida por Fox logró cautivar al público con sus 11 temporadas emitidas entre 1993 y 2018 logrando un gran éxito a nivel mundial.

Si bien se trata de un título bastante extenso a través de los años, y a pesar de que no ha pasado mucho tiempo desde su fin, los fanáticos se vieron gratamente sorprendidos con su regreso.

Para esta oportunidad, el proyecto estará a cargo de Coogler, popular director californiano reconocido por su trabajo en Black Panther (1 y 2) y Creed (2015), entre otros títulos.

Fue el propio creador de la serie original, Chris Carter, quien anunció la noticia en conversación con On The Coast with Gloria Macarenko, contando que habló directamente con el cineasta de 36 años.

“Acabo de hablar con un joven, Ryan Coogler, que volverá a rodar Los expedientes secretos X con un elenco diverso. Así que tiene mucho trabajo por delante, porque nosotros ya abarcamos mucho”, declaró.

La nueva serie

Por el momento no hay mayores detalles en torno a este proyecto, pero se sabe que ya se encuentra en la etapa de desarrollo inicial a cargo de Ryan.

No se tiene conocimiento sobre el formato específico o la plataforma que emitirá esta nueva versión de la serie. Sin embargo, la apuesta llega bajo el acuerdo de Coogler con con Walt Disney Television, que posee 20th Television por cinco años.

Además, hay incertidumbre en torno a qué línea seguirá la trama, pudiendo ser algo completamente nuevo y aparte, retomar el final conocido en 2018 o tener cualquier tipo de nexo.

Esto también guarda relación con el elenco principal, ya que se desconoce si volverán algunos personajes conocidos, lo que establecería un punto de partida en la trama.