Kiss tendrá su biopic de la mano de Netflix: cinta llegará en 2024

Kiss, quien se supone se despidió de los escenarios en 2023, pero que regresa a Chile bajo el alero de Masters of Rock que ocurrirá el próximo 30 de abril, será protagonista de una película biográfica.

La cinta abordará los primeros días de la banda de rock norteamericana, la cual será estrenada de la mano de Netlfix el próximo año.

Quien confirmó la noticia fue el mánager del grupo, Doc McGhee, el que reveló nuevos detalles Shout It Out Loud, la cual está dirigida por creador de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Joaquim Rønning.

“Es un biopic sobre los primeros cuatro años de KISS. Estamos empezando ahora. Ya lo hemos vendido, (el acuerdo está) cerrado, tenemos un director. Está avanzando y llegará en el 24″, dijo McGee según constató la revista Rolling Stone.

“Te diré esto: para que el casting sea preciso en términos de edad, estamos buscando actores de unos 20 años. Sinceramente, no conozco a muchos actores de veintipocos”, señaló por su parte Paul Stanley a la comunicadora Kylie Olsson en una entrevista, detallando que aún no se conocen los profesionales que estarán detrás de la interpretación de los líderes de Kiss en la próxima biopic.

Masters of Rock: debut de clásicos

El 30 de abril de este año, Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Skid Row se presentarán en el Estadio Santa Laura. Las agrupaciones musicales aterrizarán en Chile en el marco del festival Masters of Rock, un evento que tendrá su debut en el país en esta edición.

Este en concierto inédito en la historia del país, Kiss encabezará el line up. La banda neoyorquina de 50 años de exitosa trayectoria, se presentará con las diferentes canciones que la han posicionado en la cima de los rankings y listas más prestigiosas de los cinco continentes. Todo esto con su extravagante estilo y su icónica propuesta musical.

Mientras que, otras bandas emblemáticas del género, que se harán presente, serán Deep Purple y Scorpions, con sus álbumes Extras: The Now What?! B-Sides and Bonus Songs y Extras: The Infinite B-Sides and Bonus Songs en el caso de la primera, y Rock Believer (Deluxe) en el caso de la agrupación alemana.