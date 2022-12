El 30 de abril del próximo año, bandas como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Skid Row se presentarán en el Estadio Santa Laura. Las agrupaciones musicales aterrizarán en Chile en el marco del festival Masters of Rock, un evento que tendrá su debut en el país en esta edición.

Este en concierto inédito en la historia del país, Kiss encabezará el line up. La banda neoyorquina de 50 años de exitosa trayectoria, se presentará con las diferentes canciones que la han posicionado en la cima de los rankings y listas más prestigiosas de los cinco continentes. Todo esto con su extravagante estilo y su icónica propuesta musical.

Mientras que, otras bandas emblemáticas del género, que se harán presente, serán Deep Purple y Scorpions, con sus álbumes Extras: The Now What?! B-Sides and Bonus Songs y Extras: The Infinite B-Sides and Bonus Songs en el caso de la primera, y Rock Believer (Deluxe) en el caso de la agrupación alemana.

También estarán Helloween y Skid Row. La primera agrupación tendrá como novedad el regreso de Kai Hansen (guitarra y voz) y de Michael Kiske (voz). Mientras que, en el caso de Skid Row, llegarán con su nuevo disco The Gan’s All Here, en el que debutó su nuevo vocalista Erik Grönwall.

¿Cuándo estarán a la venta las entradas?

Los tickets para asistir al concierto podrán adquirirse desde el viernes 16 de diciembre desde las 11:00 horas a través de PuntoTicket. Esta será una preventa que durará 48 horas o hasta que se agote stock, en la que las entradas tendrán un 20% de descuento, sin requisitos de ningún tipo y con cualquier medio de pago.

¿Cuánto costarán las entradas?

Persona en silla de ruedas y su acompañante: $56.350 ($46.550, preventa)

Sector General: $79.350 ($65.550, preventa)

Andes: $113.850 ($94.050, preventa)

Pacífico Lateral Sur y Lateral Norte: $172.500 ($ 142.500, preventa)

Cancha Preferencial: $182.850 ($151.050, preventa)

Pacífico Central: $276.000 ($228.000, preventa)