Pedro Almodóvar sorprende con “Strange way of Life”, su última película con Pedro Pascal como protagonista

Durante las últimas horas se revelaron importantes detalles de Strange way of Life, la nueva película de Pedro Almodóvar protagonizada por Pedro Pascal.

El actor chileno comenzó este año 2023 de la mejor manera, estrenando The Last of Us y con la tercera temporada de The Mandalorian. Pero su carrera seguirá creciendo gracias a un nuevo proyecto que ya genera grandes expectativas.

Se trata de un cortometraje que llega de la mano del cineasta español detrás de historias como Madres Paralelas y en la que Pascal comparte pantalla junto a Ethan Hawke, actor de El Teléfono Negro.

Strange way of Life prepara su estreno para el Festival de Cannes 2023 que se celebrará desde el 16 hasta el 27 de mayo. Además, se rumorea que podría inaugurar la prestigiosa instancia.

Detalles del cortometraje

Almodóvar comentó que la historia “tiene muchos elementos del oeste, tiene pistoleros, tiene el rancho, tiene al sheriff. Tiene la ciudad, tiene tiene el enfrentamiento”.

Pero destacó que “lo que tiene, que la mayoría de los westerns no tienen, es el tipo de diálogo que no creo que una película occidental haya capturado nunca entre dos hombres”.

“Es un western queer, de manera que hay dos hombres que se aman. Es sobre la masculinidad en un sentido profundo porque el western es un género de machos”, comentó el director.

La historia

Con una duración de 30 minutos, esta nueva película del español es apuntada como una trama similar a lo que es Secreto en la Montaña (2005).

Strange way of Life se centra en Silva, interpretado por Pedro Pascal, quien atraviesa el desierto para visitar a su amigo, el sheriff Jake, encarnado por Ethan Hawke, luego de 25 años sin verse.

Silva llega con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, pero a la mañana siguiente, el sheriff le dice que la verdadera razón de su visita no es el recordar los buenos momentos de su antigua amistad.