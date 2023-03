El beso en el episodio 7 de “The Last of Us” fue censurado en algunos países

El pasado domingo 26 de febrero se estrenó el séptimo episodio de The Last of Us que mostró un beso entre dos mujeres que fue censurado en algunos países.

La exitosa serie de HBO Max sigue cautivando semana a semana a los fanáticos que, además de disfrutar la historia de manera íntegra, hay quienes tienen la referencia de haber jugado el videojuego de PlayStation.

A medida que avanza la trama, llegan diferentes escenas icónicas que dan mucho de qué hablar, por diferentes razones. Precisamente bajo estas consideraciones es que surge una polémica en torno a la última entrega.

*Esta nota puede contener spoilers*

En el capítulo 7 se profundiza en el pasado de Ellie (Bella Ramsey), concretamente en su especial relación con Riley (Storm Reid). Es importante tener en cuenta que esto también forma parte del videojuego en su DLC Left Behind.

Ambas jóvenes emprenden una aventura en un abandonado centro comercial con la idea de vivir una experiencia única y una noche inolvidable.

En medio de la diversión, conversaciones reflexivas y momentos de emoción, llegó la escena del beso, que fue mostrado sin problemas tanto el juego como en la serie. Sin embargo, algunos países de África y Medio Oriente optaron por la censura.

Ellie fue quien besó a su amiga y posteriormente le ofreció disculpas, aunque Riley también se mostró feliz y conforme con la expresión de amor.

Pero en algunas naciones menos tolerantes a la diversidad sexual cortaron ese momento en específico. Así, el capítulo 7 de The Last of Us fue censurado omitiendo un beso lésbico significativo en la historia de la protagonista.

The Last of Us' 'Left Behind' episode is censored on OSN+ (MENA region), with one (pretty key) kiss scene cut out of it; and it absolutely makes no sense given 'Long, Long Time' ft Bill and Frank had no cuts.#TheLastOfUs pic.twitter.com/jPCcT20txE

— Mohamed Khairat (@khairatmk) February 27, 2023