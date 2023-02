Durante las últimas horas se confirmó de manera oficial el desarrollo de Soy Leyenda 2 y se dieron a conocer importantes detalles.

El popular film de 2007, dirigido por Francis Lawrence y protagonizado por Will Smith, tendrá una secuela que llegará durante los próximos años.

Desde hace un tiempo que ya se viene hablando de la posibilidad de una nueva película y finalmente ya es una realidad, de la cual se conoce información relevante.

Según consignó Deadline, para esta entrega veremos de regreso a Smith, quien suma un nuevo proyecto a ajetreada carrera posterior al escándalo de los Óscar.

También se confirmó a otro actor principal y de renombre, Michael B. Jordan. Si bien no hay especificaciones sobre su personaje, se espera que tenga un rol protagónico.

Detalles de la nueva película

Akiva Goldsman, guionista y productor de la primera cinta, que también participará de la nueva, le confirmó a la fuente que la secuela tiene lugar varias décadas después de la primera parte.

Además, entregó algunas pistas de la puesta en escena y los paisajes que podremos ver. Esto, haciendo referencia a lo presentado por The Last of Us, serie de la cual reconoció ser seguidor.

“¿Sabes cuando la Tierra reclama su territorio de nuevo? Hay algo de belleza en el hecho de que el hombre no sea el foco principal”, comentó.

“Esto se plasmará en nuestra versión de Nueva York. Aún no sé si subirán el Empire Estate, pero las posibilidades son infinitas”, añadió.

Un final alternativo

Por otra parte, Goldsman adelantó que Soy Leyenda 2 continuará de un final alternativo a lo visto en el primer film.

“Nos queremos centrar más en el libro de Richard Matheson y en el final alternativo de la primera película en lugar de en el normal”, indicó el cineasta.

Hay que recordar que en el final expuesto vimos a Robert Neville (Will Smiht) inmolarse junto a un grupo de las criaturas llamadas darkseekers para asegurarse de que otros supervivientes escapasen con la cura que creó.

Sin embargo, en el desenlace alternativo más fiel a la novela, Neville se ve acorralado a un líder de los darkseekers con el que se ve obligado a negociar. Desde ese momento, cuando entiende que las criaturas pueden comunicarse, comprende una visión distinta de cómo lo perciben a él, lo que da un vuelco en la historia.