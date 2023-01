One Piece: Netflix confirma fecha de estreno para serie live-action y adelanta primera imagen

Este lunes 30 de enero, Netflix confirmó que este 2023 se estrenará la tan esperada serie versión live-action del animé, One Piece, creado originalmente por el mangaka Eiichirō Oda .

A través de una publicación en redes sociales, la plataforma de streaming confirmó que la edición de “carne y hueso” de la animación japonesa protagonizada por Monkey D. Luffy, será lanzada en algún punto de este año.

“La aventura está en el horizonte. One Piece zarpa en 2023”, manifestó Netflix, aunque sin entregar una fecha concreta para el estreno de la serie live-action.

Adventure is on the horizon! One Piece sets sail in 2023 https://t.co/5YhPXFt8GS pic.twitter.com/GQH2MSAvCF

— Netflix (@netflix) January 30, 2023