“La Memoria Infinita”: documental de Maite Alberdi gana Gran Premio del Jurado en Sundance

La Memoria Infinita, el último trabajo de la chilena Maite Alberdi, se coronó como el ganador del Gran Premio del Jurado en el festival de Sundance. La obra fue estrenada el sábado pasado en el festival y fue elegida entre 12 largometrajes internacionales.

El filme es el siguiente proyecto de la nominada al Oscar, después del éxito de El Agente Topo. Este documental sigue la historia de la actriz Paulina Urrutia en su lucha diaria contra el Alzheimer de su pareja, el periodista Augusto Góngora.

🏆 The World Cinema Grand Jury Prize: Documentary goes to THE ETERNAL MEMORY, directed by Maite Alberdi (@lamaitealberdi). #Sundance pic.twitter.com/WjMm87rWoC

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 27, 2023