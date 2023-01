Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, la emblemática dupla de Los Venegas, protagonizan su primera película: “Análogos”

Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, son los protagonistas de Análogos, el nuevo filme de Jorge Olguín, que marca el primer protagónico en una película de la icónica pareja televisiva que dio vida a Los Venegas.

Debido a esto, este jueves Ciudadano ADN conversó con los actores nacionales, quienes entregaron más detalles de esta cinta que espera su estreno en el país este segundo semestre.

“Un peligro cósmico”

“Es una historia de la tercera edad, con un cometa, que además, nos pone en una tercera edad como país, con un peligro cósmico“, explicó Jorge Gajardo.

“La película es de un par de viejos que están aislados por esta cosa cósmica, pero en el fondo, tú puede hacer la lectura que esto era la pandemia, y estos viejos, sin una familia que los contenga, están en la nada y a nadie le importa”, complementó Mónica Carrasco.

En esa línea, Jorge detalló que en Análogos trabajan con “una actriz peruana joven, Cindy Díaz, que es nuestra contraparte, la conexión, el apoyo”.

La tercera edad y el mundo digital

Y es que de acuerdo a Mónica, este nuevo filme “refleja muy bien, que tú como adulto mayor, al tener esta ignorancia digital, que no es tu culpa, te hacen sentir tontito, limitado, mentalmente”.

Consultada qué tan conectada está con el mundo digital, la actriz señaló: “Uno trata de ponerse al día, pero siempre queda atrás. A mí no me gustan las redes sociales, yo tengo Instagram que es una fomedad, porque no subo nada y tengo no sé cuántos seguidores”.

Los Venegas

Asimismo, Jorge y Mónica se refirieron a sus icónicos papeles de Guillermo y Silvia Vengas, con los cuales marcaron a varias generaciones del país.

“Nosotros dejamos de hacer Los Venegas en 2011, después de 22 años, y ahora estamos en el 2023, estamos con el hachazo de madera, pero la vida sigue. La gente nos preguntaba qué íbamos a hacer cuando terminaran Los Venegas y es seguir trabajando, haciendo teatro, yo estuve en la docencia muchos años, hasta el 2019, así que me mantuve siempre en ese ámbito”, afirmó Mónica Carrasco.

En tanto, Jorge Gajardo, con base en su pasado como alcalde de La Florida, aprovechó la instancia y entregó una reflexión respecto al escenario político nacional, el que calificó como “preocupante”.

“Estamos sin escucharnos, sin mirarnos. Esperábamos cambios mayores, vivimos un frenazo muy grande, que significa que estamos esperando cuál de las dos posiciones va a tener que ceder (…) la cabrería trae un mundo nuevo, pero aún no sabe como imponerlo”, complementó el actor.

Finalmente, Mónica Carrasco añadió que “lo que le falta a la política es escucharnos, pero en un diálogo de verdad y de todos lados”.