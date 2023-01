En la última edición de los Globos de Oro, la película trasandina Argentina, 1985, ganó el premio a Mejor película de habla no inglesa. Una estatuilla a la que se le suman los diferentes elogios y a los otros galardones que ha recibido este filme del país vecino desde que se estrenó el 29 de septiembre en los cines (y el 21 octubre en Amazon Prime Video).

Este filme, previamente ya había obtenido un importante premio en la competencia oficial de la 79ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el FIPRESCI de la crítica internacional a la mejor película. Además de que, poco después, ganó el premio del público en la 70.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Con todos estos antecedentes, y más el recién obtenido Globo de Oro, este filme argentino se posiciona como una de las películas favoritas para ganar en la categoría de mejor película internacional en la próxima edición de los Premios Oscar. Actualmente, se encuentra como preseleccionada como la representante argentina para competir por el galardón máximo.

And the winner for Best Picture – Non-English Language is Argentina, 1985 #GoldenGlobes

📸 @RAVIEB pic.twitter.com/kd5tzjW0pe

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023