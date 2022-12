Star Wars: se filtran las primeras fotos de “The Acolyte”

Durante las últimas horas se filtraron las primeras imágenes de The Acolyte, la próxima producción de Star Wars que ha dado mucho de qué hablar.

Mediante una publicación del Daily Mail Uk hoy tenemos el primer vistazo de la serie, específicamente de los personajes. En las fotos se puede ver a algunos protagonistas de la historia.

Dentro de lo más destacado de esta filtración está la aparición de Lee Jung-Jae, actor de El Juego del Calamar con un atuendo típico de los Jedi. También se puede ver a Dafne Keen, actriz que formó parte de Logan (2017).

A pesar de que no hay nada confirmado oficialmente hasta el momento, esta última intérprete parece ser una joven usuaria del Lado Oscuro de la Fuerza.

Los detalles

También se puede ver Dean-Charles Chapman, que, al igual que Lee, se meterá en la piel de un usuario del lado luminoso de la Fuerza. Además, pareciera usar una trenza, lo que da pistas sobre su rango, ya que se trata de algo característico de los padawan.

Por otra parte, se logró ver a alguien caracterizado como un wookie (misma especie de Chewbacca) y se presume que también sería un Jedi. Aunque tampoco hay nada 100% seguro.

Y, sin foto que evidencie, los reportes del Daily Mail también hablan sobre un zabrak (misma especie que Darth Maul) que fue visto en el plató. Sin embargo, no hay especulaciones sobre su rol o inclinación con la Fuerza.

Ante todo esto, hay que recordar que The Acolyte destaca por ser la primera serie bajo la firma de Disney+ protagonizada por un Sith, por lo que las fotos filtradas siguen las misma líneas.

The first pictures of Lee Jung-jae on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/4ozEKcQoYy — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

Dafne Keen on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/sgxxXsvahv — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

Dean-Charles Chapman on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/JGJR4IeVmH — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

A Wookiee character on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/ewWOXg67GZ — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

¿Qué dice la sinopsis?

La sinopsis oficial de The Acolyte nos presenta esta historia como un “thriller de misterio que llevará a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del Lado Oscuro en los últimos días de la era de la Alta República“.

Una ex padawan se reúne con su Maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás habían imaginado”.

Esto llega a despejar algunas dudas en torno a la esperada serie, dejando de lado algunos rumores. De todas formas, hay quienes aún tiene la esperanza de que se dé, al menos, un cameo de Darth Pleguis, algo que mantiene ilusionado a los fanáticos de Star Wars.

De todas formas, hay que mencionar que esta posibilidad surgió sobre la base de rumores que presentaban una historia un tanto diferente a lo que conocemos ahora.