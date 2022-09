“Black Adam”: nuevo adelanto muestra más sobre el poder y la visión del personaje

Durante esta semana Warner Bros Pictures liberó un nuevo adelanto de Black Adam, la espera película que promete revolucionar el universo cinematográfico de DC para marcar un nuevo comienzo.

Cada vez falta menos para el estreno de este film que mantiene altas expectativas entre los fanáticos. Bajo este contexto, la publicidad se mantiene bastante activa.

Las recientes imágenes publicadas por WB muestran un enfrentamiento de Teth Adam (Dwayne Johnson) contra Hawkman (Aldis Hodge), donde se aprecia el gran poder del protagonista.

Además, nos muestra a Doctor Fate (Pierce Brosnan), dando un nuevo vistazo a la aparición de la Sociedad de la Justicia. Esto es algo que se viene anticipando desde los últimos anuncios.

En menos de un minuto, las secuencias de promoción para la película de DC llegan a reforzar y dejar en claro cuál es la línea que la producción quiso plasmar en la historia.

Todo parece indicar que Adam se inclinará ante las acciones más oscuras. Ello, aclarando su visión y despejando dudas sobre el rol que este personaje dentro del universo DC.

Otro punto que refuerza esta idea es que, además del nuevo adelanto, Warner Bros presentó un nuevo póster de Black Adam con la frase: “El tiempo para los héroes ha terminado“.

La sinopsis oficial detalla: “Casi 5.000 años después de haber sido dotado con los poderes omnipotentes de los antiguos dioses, y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam (Dwayne Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su singular estilo de justicia en el mundo moderno”.

Respecto a la participación de los héroes que estarán presentes en la película, hay que considerar un eventual enfrentamiento. Además, se debe tener en cuenta que Hawkman, en su vida anterior, es quien encerró al protagonista en primer lugar.

Sin embargo, se tiene conocimiento que Black Adam contará con otro personaje catalogado como el villano, por lo que aún quedan dudas en torno a los roles.

Black Adam llegará a los cines el próximo 21 de octubre y según prometen desde Warner Bros, marcará un antes y un después en el Universo Extendido de DC.

Long before the world of heroes and villans, #BlackAdam⚡️ruled it all.

A god with zero mercy and power born from rage.

The #ManInBlack hits theaters worldwide…

ONE MONTH FROM TODAY.

OCTOBER 21 🌎@SevenBucksProd @DCComics @WBPictures #JSA#BlackAdam pic.twitter.com/3X1b0EVYH0

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 21, 2022