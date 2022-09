Thunderbolts: conoce detalles sobre el grupo que llega al Universo Cinematográfico de Marvel

Durante las últimas semanas se ha ido revelando información sobre los Thunderbolts, un equipo que hará su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ya se sabe quiénes son los personajes que componen esta asociación, pero sigue habiendo dudas en torno a ellos.

En específico, este grupo está compuesto por: Yelena Belova (Florence Pugh), Ghost/Ava Starr (Hannah John-Kamen), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian/Alexei Alanovich Shostakov (David Harbour), Taskmaster/Antonia Dreykov (Olga Kurylenko) y U.S. Agent/John Walker (Wyatt Russell).

Todos ellos están liderados por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) y son reunidos para cumplir misiones de alto riesgo y extremo peligro.

Algunos de ellos retornarán al UCM tomando mayor protagonismo y, teniendo en cuenta las fuerzas que representan, así también como su pasado, varios se preguntan si son héroes o villanos.

Declaraciones de los actores

Uno de los protagonistas de la película, Stan, quien da vida a Barnes, conversó con Extra TV y se refirió a esa gran duda que envuelve a los personajes.

“Siempre es interesante cuando tú, como miembro de la audiencia, quizás tengas que decidir si somos villanos o héroes“, comenzó diciendo, apelando a que la historia de Thunderbolts será clave para resolver esto.

“Creo que eso es lo convincente de la película. Es muy poco convencional así. Entonces comienza un poco como: ‘Quién es realmente el protagonista o el antagonista‘…”.

Por su parte, Harbour, quien interpreta a Red Guardian y ya vimos en Black Widow, bromeó respecto al equipo conformado para este nuevo proyecto del UCM.

“Es una película única del Universo Cinematográfico de Marvel. Tienes un montón de inadaptados, marginados, perdedores y personas que realmente no están a la altura de los superhéroes“.

Detalles de la película

Jake Schreier, director del film, también habló sobre este trabajo y se mostró bastante emocionado por formar parte de la franquicia. Además, destacó lo positivo del reparto y los personajes a su cargo.

“Me siento increíblemente afortunado de tener un elenco como este, de obtener personajes que tienen tanta riqueza y profundidad, y ver qué sucede cuando se enfrentan“.

Por ahora se sabe muy poco respecto a la trama, solamente que llega como una secuela de Black Widow y la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Marvel tiene previsto el estreno de Los Thunderbolts para el 26 de julio del 2024, por lo que aún falta bastante. Durante este tiempo se espera que se vayan revelando más detalles y vayamos conociendo su verdadera importancia dentro del UCM para el futuro.