Johnny Depp volverá a dirigir una película tras 25 años: la coproducirá junto a Al Pacino

Tras vencer a su exesposa, Amber Heard, en un bullado juicio, Johnny Depp está de vuelta en los cines. No solo interpretará al rey Luis XV para la película Jeanne du Barry (La favorita), sino que también recientemente dio a conocer que después de 25 años volverá a dirigir una película. Un filme que coproducirá junto a Al Pacino y Barry Navidi.

Se trata de la película Modigliani. Un largometraje que dirigirá sobre la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani, quien durante su vida fue catalogado como un fracaso comercial. Pero que tras su muerte, empezó a ser más valorado hasta convertirse en una leyenda del arte europeo.

“La saga de la vida del Sr. Modigliani es algo que me siento increíblemente honrado y realmente orgulloso de llevar a la pantalla. Fue una vida de grandes dificultades, pero finalmente un triunfo: una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse”, adelantó Johnny Depp a The Hollywood Reporter.

Este filme estará también basado en la obra homónima de Dennis McIntyre. Y se espera que las grabaciones empiecen en la primavera de Norteamérica del 2023. Todavía se desconoce cuáles actores y actrices serán parte del reparto, pero según adelantaron las personas detrás de la producción, se conocerá en breve quienes conformarán el elenco.

Desde los 90s que Depp y Al Pacino no grababan juntos

Una película que también significa una nueva colaboración entre Al Pacino y Navidi. Los dos previamente habían trabajado juntos en filmes como El mercader de Venecia (2004), Wilde Salomé (2011) y Salomé (2013), para actualmente sumarse a Depp en este regreso a la dirección de películas tras un cuarto de siglo.

Mientras que, anteriormente, Johnny Depp y Barry Navidi habían trabajado juntos en la película Divine Rapture. A su vez, Al Pacino y Depp compartieron escenario en el filme Donnie Brasco. Ambas películas de la década de los 90s. Por lo que, este nuevo largometraje, es un reencuentro de Depp con ambos artistas.

“Este proyecto ha estado muy cerca del corazón de Al. Al me presentó la obra de Modigliani hace muchos años y me enamoré instantáneamente (…) Esta es una parte de la vida de Modi y no una biografía. Ha sido un sueño para mí volver a trabajar con Johnny: es un verdadero artista con una visión increíble para llevar esta gran historia a la pantalla”, expresó Navidi.

En la misma línea, Al Pacino afirmó que con Johnny Depp llevan harto tiempo en las preparaciones de este filme. “Hemos estado involucrados con Depp en este proyecto durante varios años. Comenzamos la fotografía principal en la primavera de 2023“, declaró.