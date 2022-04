Dan a conocer la fecha para la venta de entradas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

No cabe duda de las enormes expectativas que los fans del Universo Cinematográfico de Marvel tienen con la próxima entrega de Doctor Strange, con su secuela titulada “In the Multiverse of Madness”.

Y es que no es para menos, ya que con los adelantos de la cinta junto a los rumores de increíbles y esperados crossover en la producción, muchos apuestan a que será la gran película de Marvel y que marcará el futuro de los próximos proyectos, sobre todo tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home con la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Por ello, Marvel dio a conocer durante esta jornada la fecha para el comienzo de las entradas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Latinoamérica.

Según informó la compañía, los tickets para poder ver al hechicero comenzarán en cinco días más, es decir, el próximo 6 de abril.

¡En 5 días comienza la ̶L̶O̶C̶U̶R̶A̶ preventa de tickets! #DoctorStrange en el Multiverso de la Locura, estreno 5 de mayo, solo en cines. #MarvelStudios pic.twitter.com/8gbU5FxEJI — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) April 1, 2022

¿Cuándo es el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Chile?

La fecha designada para el estreno de Doctor Strange 2 en nuestro país es el próximo 5 de mayo.

Venta de boletos

