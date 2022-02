“The Book of Boba Fett” estrenó su espectacular capítulo final

Este miércoles 9 de febrero Disney Plus y Star Wars liberaron el último capítulo de The Book of Boba Fett. La serie concluyó con su séptimo episodio que logró convencer a los fanáticos.

**ESTA NOTA PUEDE CONTENER SPOILERS**

La producción supo satisfacer las expectativas del exigente público que sigue la franquicia de George Lucas. Desde que la serie fue anunciada en el final de la segunda temporada de The Mandalorian, se esperaba mucho de lo que pudiera entregar este spin-off.

Luego de que en el quinto episodio hiciera aparición Din Djarin y dejara la puerta abierta para que Grogu se sumara a la trama, se dio un giro importante.

En la sexta entrega se plantearon más dudas acerca del futuro de ‘Baby Yoda’ y su camino como jedi. Pero la respuesta no tardó llegar en la última parte de El Libro de Boba Fett.

Posterior a la visita que El Mandaloriano le hizo a su pequeño amigo verde y se encontrara con Luke Skywalker y Ahsoka Tano, el hijo de Anakin asumió el fuerte vínculo entre el cazarrecompensas y Grogu.

Por otra parte, en la historia central de Boba, la guerra contra el sindicato pyke estaba cada vez más cerca y necesitaban reforzarse para plantear resistencia.

También se debe sumar la aparición de Cobb Vanth y el regreso del peligroso asesino galáctico, Cad Bane, cada quien en sus respectivos bandos. De esta manera, el escenario de enfrentamiento era inevitable.

El fin de la serie

The Book of Boba Fett es el único título que se mantenía al aire por parte de Star Wars a la esperas de más producciones y hoy se presentó el gran final de la serie, o al menos su primera temporada.

En una de capítulo los hechos sucedieron bastante rápido y prontamente se marcó el retorno de Grogu. El pequeño de 50 años llegó hasta Mos Eisley en Tatooine en el X-Wing de Luke que, con ayuda de R2-D2, aterrizaron en territorio de Peli Motto. La intención del ‘bebé’ era reunirse con ‘Mando’.

Sin embargo, Djarin estaba ocupado ayudando a Boba Fett y Fennec Shand en la lucha contra los traficantes de especias. A la guerra también llegó la gente de Pueblo Libre quienes quedaron sin su líder, Vanth, luego de que fuera herido mortalmente por Bane.

La batalla se desarrollo por largos minutos, ocupando gran parte del metraje. Con ayuda del rancor de Fett pudieron quedarse con la victoria, en la que el pequeño padawan verde también hizo lo suyo con ayuda de La Fuerza.

Dentro del conflicto, el cazarrecompensas clon acabó con su rival de hace años, Cad Bane, a quien asesinó con su gaderffii, el bastón que fabricó junto a sus amigos Tusken (moradores de las arenas).

Los jefes de las familias criminales y el encargado de la operación pyke fueron liquidados por Shand para ponerle fin al problema. Así, Boba Fett consiguió el respeto del pueblo y se estableció como el legítimo Daimio de Tatooine como sucesor de Bib Fortuna y Jabba.

Respecto al mandaloriano, que obtuvo gran protagonismo en los episodios finales, se marchó en compañía de Grogu, quien tomó la decisión de seguir su camino junto a Din Djarin, lejos de la senda Jedi.

El capítulo final de The Book of Boba Fett también tuvo escena poscréditos, donde vimos al alguacil Cobb Vanth recuperándose en el tanque de bacta. La idea era salvarlo de la muerte para lo que también se recurrirá a las técnicas para convertirlo en una especie de ciborg, tal como se hizo con Fennec.