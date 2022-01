“Pollitos en Fuga 2”: Netflix prepara una secuela de la clásica película animada en stop motion

Netflix dio a conocer sus planes para realizar una secuela de Pollitos en Fuga, la película de del 2000 que marcó un hito para la técnica del stop motion. Además, la compañía también anunció una nueva película de Wallace y Gromit.

La cinta, que narra las aventuras de un grupo de gallos y gallinas, fue dirigida por Nick Park y Peter Lord, bajo la producción de DreamWorks. Siendo todo un éxito en su momento, significó un antes y un después en el cine animado.

Este jueves 20 de enero la plataforma de streaming utilizó su cuenta de Twitter para anunciar la noticia, donde también revelaron el título del nuevo filme: Pollitos en Fuga: El Amanecer del Nugget.

Además, indicaron que para la producción trabajarán en conjunto con Aardman Animations, estudio detrás de la historia original. Se espera que llegue al catálogo en 2023, sin fecha detallada.

A pesar de que aún queda todo un año para el estreno, informaron quiénes serán los actores de voz. En el elenco aparecen Thandie Newton y Zachary Levi, Bella Ramsey, Imelda Staunton, entre otros.

The CHICKEN RUN sequel is coming, and it's called… CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET. Hatching only on Netflix in 2023. pic.twitter.com/cSFCYM966Q

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 20, 2022