Conversamos con Pedro Ruminot sobre “Una Película de Zombies”, la primera cinta hecha con deepfake en el mundo

En el Ciudadano ADN conversamos sobre Una Película de Zombies, cinta realizada por Nano, con el comediante y actor integrante del elenco, Pedro Ruminot.

La cinta se estrenará este 13 de enero, y es la primera en utilizar la tecnología del deepfake en el mundo. ¿Cómo se logró? según el comediante, fue porque “Nano encontró una película de George Romero, y estaba en dominio público. Por tanto se podía acceder a ocupar la película original”, explicó.

“Ellos usando la tecnología deepfake pusieron nuestras caras. Es la primera vez que se hace en el mundo. No he visto completa, pero lo que he visto, me he reído tanto”, mencionó Pedro Ruminot sobre Una Película de Zombies.

En línea con lo anterior, el comediante destacó que en el elenco de la cinta están Javiera Contador, Sergio Freire, La Botota, e incluso, Ricardo Meruane. Además, aseguró que la película fue realizada en plena pandemia.

“Nos tomaron fotos a todos en pandemia, en un estudio súper seguro. Después grabamos desde nuestras casas los audios, y después cuando ya hubo un poco más de libertad, pudimos ir al estudio uno por uno”, explicó.

Una película de Zombies a la chilena

Una de las características de la cinta realizada por Nano, es la mezcla entre el metraje original estadounidense, y el doblaje chileno.

“Hay muchas cosas chilenas y chilenismos. Hay muchos garabatos chilenos que están bien puestos. No es una película de ‘ya, digamos cualquier cosa, da lo mismo'”, destacó el comediante.

En línea con lo anterior, Ruminot agregó que “yo me acuerdo que en la grabación se preocupaban de decir ‘ya, saquémosle un garabato, podría sonar mejor con otra palabra’. Es una pega muy grande de los creativos de Nano. Quedé bien contento con lo que me tocó”.

¿Cómo ha tratado la pandemia a Pedro Ruminot?

Por otra parte, el ex Club de la Comedia se refirió a la manera en que ha realizado su trabajo desde el encierro.

“Es súper difícil, porque si uno no tiene el feedback y la risa, es bien raro. Me preparé harto para dar shows online de stand up. Y encontré la forma de hacerlo que me dejara bien cómodo, que era finalmente volverse un poquito loco e imaginarse las risas y aplausos nomás”, aseguró.

Además, Ruminot mencionó que incluso armó un estudio en su casa para poder realizar sus presentaciones.

“Compré cortina negra y leds. Fue una preparación psicológica, también de adaptar la rutina y cómo se debe decir en show online y una preparación técnica. Muchas veces tuve que transmitir solo porque la pandemia no permitía que entrara gente o camarógrafos”, explicó.