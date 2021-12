“The Unbearable Weight of Massive Talent”: La nueva película de Nicolas Cage junto a Pedro Pascal

Durante las últimas horas se liberó el tráiler de The Unbearable Weight of Massive Talent, película protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal.

La cinta es producida por Lionsgate y está basada, de una manera muy particular, la carrera de Cage, en una versión exagerada y extravagante.

Dentro de la historia se abordan diferentes ocasiones de su vida cotidiana, incluyendo algunas dificultades financieras por las que a atravesado. Será justamente el ámbito económico lo que gatille la trama del filme.

El actor californiano de 57 años se interpretará a sí mismo, bajo el nombre de “Nick Cage” y conocerá a un fan millonario que también resulta ser un jefe del crimen.

Javi, el fanático adinerado, será interpretado por el chileno-estadounidense Pedro Pascal. Según explican en el adelanto de la historia, cuando ambos se conocen, el actor acepta un millón de dólares para asistir al cumpleaños de la mente delictual.

En esa aventura, de sumergirse con peligrosos criminales, Nick recurre a los papeles más extravagante que interpretó alguna vez. El objetivo es comportarse de la manera correcta y poder salir con vida.

De esta manera, el título mezcla el humor y la acción. Según el propio protagonista, podremos ver “una versión inventada de Nic Cage. El personaje se siente insatisfecho y lidia con el rechazo que puede suceder tan a menudo en la pequeña ciudad de Hollywood”.

The Unbearable Weight of Massive Talent será estrenada el 22 de abril en Estados Unidos y de momento se desconocen detalles sobre su llegada a Sudamérica.

La película de Nicolas Cage podría ser el estreno más cercano de algún trabajo de Pedro Pascal. Cabe mencionar que la tercera temporada de The Mandalorian aún no se termina y The Last of US sigue en desarrollo.

Revisa el tráiler a continuación: