¿Cómo evitar los spoilers de Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home, se ha convertido en una de las películas más esperadas por los fanáticos de los superhéroes este 2021. Este miércoles 15 de diciembre es el pre-estreno en nuestro país y por eso te decimos cómo puedes evitar los spoilers de la cinta, para que no te estropeen la emoción al momento de verla.

Debido a la expectativa en torno a la película por la posible participación de los Spider-Man anteriores, Andrew Garfield y Tobey Maguire, junto al actual hombre arácnido, Tom Holland, muchos son los que están evitando que algún comentario en redes le arruine la sorpresa.

En este sentido, hay muchos fanáticos de Marvel Studios que no verán la película hasta el fin de semana, y por eso, están sorteando evitar memes, publicaciones o videos que puedan mostrar algún tipo de filtración o spoiler de Spider-Man: No Way Home.

Hay una manera de evitar spoilers sin necesidad de eliminar tus redes sociales. Y puedes hacerlo dependiendo de la aplicación que más utilices.

Twitter

Se recomienda no entrar en la parte de “Tendencias”, ya que allí podría haber palabras clave, spoilers y opiniones sobre Spider-Man: No Way Home, además de fotos y videos.

Además, desde Twitter se permite la opción de "bloquear y silenciar las palabras". De esta manera, se puede censurar todo lo relacionado con Spider-Man, al menos hasta que veas la película. Eso se puede activar en el menú de configuraciones.

Evitar spoilers de Spider-Man en TikTok

En el caso de TikTok, muchos son los que han tenido spoilers de películas anteriores, porque los usuarios comienzan a grabar y subir escenas desde el cine, o publican reseñas sobre las películas.

En este caso, es recomendable dejar de seguir a creadores de contenidos que hablen de Marvel Studios o las películas de acción en general.

Además, no ver contenido de la sección “Para Ti”, ya que ahí aparecerán tus preferencias, y si en los últimos meses viste mucho contenido de Spider-Man, es muy probable que ahora te salga un spoiler.

WhatsApp

En el caso de WhatsApp, aunque lo ideal es que amistades o familiares respeten tu deseo por llegar sin spoilers a ver la película, siempre hay un “gracioso”.

Evitar visualizar los Estados de la aplicación.

También, puedes utilizar la configuración para evitar que las fotos y videos que te lleguen se descarguen inmediatamente. Allí podrás visualizar si vale la pena descargar o podrías evitarte un spoiler.

YouTube

Finalmente, en el caso de la aplicación de videos, lo ideal sería dejar de ver contenido relacionado con Spider-Man: No Way Home. Ya que podría salirte en el buscador alguna captura de pantalla, o algún spoiler entre los títulos y las miniaturas.

Además, se debería eliminar la reproducción automática.

Video publicado por los protagonistas de Spider-Man: No Way Home, en donde invitan a no hacer spoilers: