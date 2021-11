Eternals: ¿De quién es la misteriosa voz en la escena post-crédito?

Este 4 de noviembre se estrenó en el país la nueva película de Marvel Studios “Eternals”, el cual aborda la historia de los Eternos y presenta los cimientos del UCM.

En las cintas de Marvel, una de las cosas más esperadas son sin duda las escenas post-créditos, puesto que dan luces o revelan de lleno lo que acontecerá en el corto plazo en el universo de superhéroes.

En este caso no fue la excepción, no obstante, muchos fans del UCM quedaron con la incertidumbre respecto a quién es la voz misteriosa que habla en una escena post-crédito, la cual fue respondida por la propia directora de Eternals, Chloé Zhao.

¿De quién es la misteriosa voz en la escena post-crédito de Eternals?

¡ALTO! Lo que sigue contiene spoilers de la película, por lo que si no la has visto te recomendamos no seguir.

En una de las escenas post-crédito de Eternals, podemos ver cómo Dane Whitman, interpretado por Kit Harington, comienza a acercarse a su verdadera identidad y al destino que le depara en el futuro como Black Knight.

Sin embargo, mientras Whitman analizaba una espada, una voz surgió de la nada preguntándole si ya estaba listo.

Chloé Zhao, en conversación con Fandom, reveló que la voz corresponde nada más ni nada menos que a Blade, el cazador de vampiros. “Esa era la voz de uno de mis superhéroes favoritos, el mismísimo Sr. Blade. Blade, Blade, Blade, ¡sí!“, señaló Zhao.

Recordemos que la reconocida película estrenada 1998, encarnada por Wesley Snipes, tendrá un remake para la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual será protagonizada por el ganador del Oscar Marshall Ali.

Esto da a entender que lo sobrenatural llegará pronto a Marvel Studios, y que se extenderá por todo el universo de superhéroes.