¡Atención fanáticos! Chris Pratt reveló que será la voz de Garfield en nueva película animada

El actor estadounidense Chris Pratt volvió a sorprender a sus seguidores tras anunciar que nuevamente será parte de una voz de doblaje: el querido gato Garfield.

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó una imagen del gato, acompañado de un mensaje que decía “Bueno, este lunes no apesta”, haciendo referencia a una de las reconocidas frases del animal.

Cabe destacar, que Pratt participó de The Lego Movie, y ya está fichado para la nueva película de Super Mario, por lo que los fanáticos están felices al saber que tienen Chris para rato.

Doblaje de Garfield

La tarea del protagonista de Guardianes de la Galaxia será darle vida al clásico gato amante de la lasaña, creado por Jim Davis y que se hizo conocido por aparecer en extractos de prensa en 1978.

Si bien por el momento no existen mayores detalles sobre la historia de la película, o la posible fecha de estreno, el medio The Hollywood Reporter reveló que se tratará de una película de animación, no como los híbridos de live-action y animación que han llevado al gato a la pantalla grande veces anteriores.