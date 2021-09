“Britney vs Spears”: Netflix anunció un documental sobre la tutela legal de la cantante

En los últimos días, Netflix anunció que próximamente estrenarán un documental sobre el caso legal de la tutela de Britney Spears, despertando la curiosidad entre los fanáticos.

“Britney vs Spears” es el título con el cual la plataforma publicó la noticia, acompañado de un misterioso audio donde se escucha la voz de la cantante. “Hola, mi nombre es Britney Spears, te llamé antes. Llamo de nuevo porque solo quería asegurarme de que durante el proceso de eliminación de la tutela…”, se alcanza a escuchar.

El audio revelado en el teaser corresponde a un mensaje de voz enviado por Spears a su abogado, el día 21 de enero del año 2009.

Con esto se confirmó el proyecto en el cual trabajaban desde la plataforma de streaming, que hace un tiempo había informado la revista Variety.

La producción lleva casi un año de desarrollo y es dirigida por la documentalista Erin Lee Carr.

Cabe mencionar que la batalla legal que enfrenta la cantante respecto a su tutela lleva 13 años y le permite a su padre, Jamie Spears, controlar todos los aspectos de su vida.

El documental “Britney vs Spears”, será estrenado el próximo 28 de septiembre a través de Netflix, un día antes de la próxima audiencia judicial de la super estrella.

