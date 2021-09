En Argentina valoran llegada de Javier Castrilli a la ANFP: “No deben haber tomado la decisión por un efecto mediático”

Miguel Scime, ex director de árbitros de la Asociación Argentina de Fútbol, conversó con “Los Tenores” luego que su compatriota y colega Javier Castrilli fuera presentado como jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

“Me sorprende la noticia. Como argentino, me pone contento que se le dé una oportunidad que acá nunca tuvo“, apuntó el especialista, quien no cuestionó su designación mas allá de ser un juez que ejerció hace ya varias décadas atrás.

“Tiene una oportunidad. Para saber si es bueno o malo, la historia hablará por su trabajo. No sería ético, como un falso profeta, decir si tiene o no las condiciones o si está actualizado”, juzgó Miguel Scime.

“Lo fundamental es creer que si la ANFP tomó la decisión de llevarlo lo habrán analizado y no por un efecto mediático. No le pidan soluciones en un mes, porque no las va a tener él ni nadie”, explicó quien también fue asesor a nivel Conmebol.

Miguel Scime y las cualidades de Castrilli

Quien es asesor FIFA remarcó en el diálogo con “Los Tenores” las capacidades que Javier Castrilli puede dejar como sello en el referato chileno en el cargo que asumió durante este miércoles.

“Le va a dar seguridad jurídica, así se ha manejado en su carrera. No sé cómo va a interactuar para aplicar las nuevas modalidades de interpretación con su voluntad de ser un ortodoxo. Ahora quizá lo balancea mejor respecto a la tecnología VAR”, apuntó, remarcando los cambios que ha tenido la labor de los árbitros respecto a cuando él o Castrilli dirigían.

“En esa época corríamos 7 km por partido y hoy hacen hasta 14 km por partido. El arbitraje tiene una evolución constante desde 2004, cuando era sólo tener las reglas y buen estado físico. Es distinto a lo que se hacía en el siglo pasado”, cerró Miguel Scime.