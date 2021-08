Un golpe de nostalgia: “Animaniacs” llega a HBO Max con nueva versión

Los personajes de la clásica serie de Warner Bros, Animaniacs llegan al catálogo de HBO Max con una versión nueva y remasterizada.

La plataforma de streaming cada vez suma más y mejores títulos, lo que lo lleva a pelear codo a codo con la competencia y ubicarse rápidamente entre los grandes.

De esta manera se amplía el tipo de público que atraen, sumando la recordada serie noventera tras 22 años de ausencia, pero esta vez en una nueva etapa.

El proyecto llega de la mano de Steven Spielberg y Wellesley Wild, conocido por haber escrito y dirigido varios episodios de Padre de Familia.

La serie se encontraba disponible en Hulu, una plataforma de streaming que está disponible solo en Estados Unidos y Japón, por lo que su llegada a HBO Max es una gran noticia.

Animaniacs no estuvo libre de polémicas en su momento y esta vez no es la excepción, ya que se cuestiona el tipo de humor irreverente y es considerado no apto para niños.

En esta ocasión se ha generado revuelo por un episodio que hace burla directa a Johnny Depp, razón por la que obtuvo variadas críticas en redes sociales.

Como es de esperarse de estos queridos personajes, Yakko, Wakko y Dot, hacen de las suyas y se divierten causando estragos y provocando caos.

Luego de volver a su casa, el tanque de WB, el trío comienza a causar confusión y vivir divertidas aventuras mientras corren por el estudio.

Para esta nueva versión regresan algunas de sus voces originales del doblaje al español latino, de la producción de 1993, como es el caso de Rafael Monsalve (Yakko Warner), Giset Blanco (Wakko Warner) y Frank Carreño (Pinky).

Para quienes tengan una cuenta de HBO Max ya pueden disfrutar los primeros 14 capítulos de Animaniacs.