“Eres lo que comes”: Sony presentó el tráiler de “Venom: Let There Be Carnage”

Durante esta jornada, y con el slogan “eres lo que comes”, Sony presentó un nuevo y espectacular tráiler de Venom: Let There Be Carnage, película que tenía preparado su estreno para octubre del año pasado pero debido a la pandemia se retrasó, al igual que varias producciones.

Pero finalmente hay buenas noticias y avances respecto a la cinta que está próxima a ver la luz. En el ultimo trimestre de 2021 se espera que la secuela de Venom (2018) esté disponible en los cines.

You are what you eat. Feast on the new trailer for #Venom: Let There Be #Carnage, exclusively in movie theaters this fall. pic.twitter.com/aU1ks69S09

— #Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie) August 2, 2021