Fijan fecha de estreno para “Spencer”, película sobre Lady Di dirigida por Pablo Larraín

Para septiembre de este año quedó fijado el estreno de Spencer, película sobre Lady Di dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart.

Tal como confirmó el medio de espectáculos Variety la mañana de este lunes, el largometraje formará parte del Festival de Venecia en Italia.

Es así como la película inspirada en Diana de Gales competirá por el León de Oro en el festival que se extenderá entre el 1 y 11 de septiembre del año presente.

En tanto, Spencer se centrará en la época de vida de Diana cuando “decidió separarse del príncipe Carlos en medio de rumores de aventuras extramaritales”, adelantó el medio.

Además de Kristen Stewart, Spencer contará con Jack Farthing (como el príncipe Carlos), Timothy Spall, Sally Hawkins y Sea Harris.

La noticia fue replicada por el Instagram de la productora Fábula, creada por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín en 2004, en donde sus seguidores celebraron la noticia.

Hay que señalar que, probablemente, el estreno comercial de Spencer se realice el próximo año.

En tanto, la película comenzó a filmarse en enero de este año. Al repecto, Kristen señaló el año pasado: “No puedo olvidarme quién es realmente Diana y me digo ‘Kristen, esto es algo grande, no la embarres’”.

“Literalmente me quedo dormida escuchando sus entrevistas, tengo su voz en mi mente, estoy captando su esencia, porque no quiero hacer una simple imitación. Quiero conocerla a fondo y no terminar realizando una mala imitación”, contó sobre su preparación en esa fecha.