Scarlett Johansson y “Black Widow”: “Me siento más cómoda tomando riesgos”

Tras la explosión, literal, que significó “Avengers Endgame” las expectativas de muchos se centraron en el estreno de “Black Widow”, la nueva cinta de Marvel protagonizada por Scarlett Johansson que finalmente llega a los cines y al streaming este 9 de julio.

En ADN tuvimos acceso a un exclusivo encuentro de los protagonistas con algunos medios internacionales en los que contaron detalles de la mega producción que cuenta la historia de Natasha Romanoff. “Empezamos a hablar de esta película como una posibilidad más seria cuando estábamos haciendo Infinity War” dijo desde un comienzo la actriz principal, al reconocer que “sabíamos que en esta película (Natasha) tenía que evolucionar hacia un lugar en el que estaba avanzando en su vida y había resuelto el trauma de su pasado”, reflexionó.

“Era una forma de trabajar muy extraña”, agregó, pues nunca había estado en una historia con sentido de precuela. “Fue interesante estar trabajando en algo en el presente que también influyó en lo que harías en el futuro, pero que reflejaba el pasado. Fue loco”, dijo.

En esta historia llena de emociones, reencuentros y mucha acción, descubriremos facetas que nunca antes vimos de la viuda negra, algo que resulta muy atractivo y seductor, tanto para el público como para la protagonista. “Natasha al principio de esta película está realmente sola por primera vez. Um, ya sabes, ella siempre ha sido parte de algo”, dijo Johansson. “Estás uniéndote a Shield y luego a los Vengadores. Quiero decir que ella siempre ha sido parte de algo que era un todo mayor. Y luego, de repente, se encuentra flotando en este extraño espacio intermedio y está fuera de su juego. Y se da cuenta de que tiene toda estas posibilidades frente a ella pero resulta realmente asfixiante”.

La actriz sigue develando la historia con el nudo de desata toda la acción, el encuentro con su hermana Yelena, interpretada por la actriz Florence Pugh. “La toma por sorpresa esta persona que viene de su pasado, que está en llamas y es un lastre. Tiene como esta locura, esta energía y es peligrosa, y está llena de vida. Y parece que no está necesitada, pero necesita a Natasha, y ella está tan desorientada. ¡Y es genial verla así! Nunca llegamos a verla así” recuerda Scarlett, en un comienzo que entusiasma especialmente a la actriz, pues la muestra en un escenario totalmente distinto a los que ha enfrentado hasta ahora en la saga de Marvel. “Um, ese fue un lugar divertido para comenzar. ¡Ella está llena de dudas!” dice entre risas. “Y, ya sabes, deja muchas aberturas para que pasen cosas”, sonrió.

Scarlett Johansson: “Black Widow me quitó el miedo”

Tras más de 10 años interpretando a “Black Widow”, Scarlett Johansson reconoce que el rol ha marcado su vida personal y que ahora es distinta gracias a él. “Pasé una parte tan larga de mi edad adulta interpretando a este personaje, que ciertamente lo soy. Tengo menos miedo a las cosas ahora que hace 10 años, lo cual es bueno. Siento que eso es una progresión positiva en la vida”, reveló la actriz.

“Definitivamente me siento más cómoda tomando riesgos, metiéndome en cosas que no sé, en cosas desconocidas, y tomar riesgos y ver cómo se desarrollan. Me siento más cómoda con esas cosas”, agregó.

Y es que Natasha Romanoff, desde sus primeras apariciones en el mundo de los Avengers, específicamente en Iron Man 2, se transformó en un enigma que muchos quisieron descifrar, pero sobre todo, en un ícono digno de seguir y admirar, y en una mujer que dejó marcas y sellos personales que todos recuerdan especialmente, incluyendo la propia Scarlett Johansson. En medio de este encuentro con algunos medios internacionales, se le pregunta a Scarlett Johansson por una de esas marcas personales o “la pose” con la que Black Widow aterriza en el piso. El momento que se vivió en el encuentro para esta respuesta, fue una muestra del buen ambiente que vivió el equipo, también, tras las cámaras.

En tono irónico y burlón Scarlett dice “tendrás que preguntarle a Florence sobre eso, porque eso es… eso es realmente… Pasé 10 años construyendo esta pose icónica (todos ríen) con tanto peso, y ella simplemente… En un segundo lo arrancó, lo tomó, lo rompió, lo trituró y lo pisoteó”, contó.

Algo sorprendida pero llena de humor y entusiasta Florence le responde “espera: tú estabas sonriendo… ¡De vez en cuando te reíste!” insistió mientras todos disfrutaron el momento de complicidad entre las hermanas que tanto se plasmó en la película.

¿La historia continúa?

Tanto Natasha como Yelena se lucen en cada secuencia de Black Widow por el talento de ambas actrices pero, sobre todo, gracias a la química que lograron entre ellas. Parte de ello se debió, tal vez, a que comenzaron grabando de inmediato intensas y rudas escenas de acción. “Fue un rompehielos. Tengo mucha suerte porque Florence es muy atlética, tiene experiencia en danza” explicó Scarlett quién destacó la facilidad de su compañera para asumir el desafío. Y es que fue en medio de una secuencia donde “todo está impulsado por la emoción. Ya sabes, no hay un objetivo final real allí; son solo dos personas expresando su frustración y también su lucha por el poder y su genuina sorpresa y su afecto de la una por la otra”, dijo.

Por su parte Florence, a quién muchos ya perfilan como la sucesora de Scarlett gracias a la carismática interpretación que logró del personaje de Yelena, recordó: “La primera secuencia que filmamos fue en la escena de la pelea de Budapest en el departamento. Y, literalmente, en mi primer día, estaba como tirando a Scarlett contra una pared, y ella me rompió la cara en un fregadero”.

La joven actriz agregó “sólo recuerdo que no había mejor manera que, simplemente, romper el hielo y empujar a Scarlett Johansson al suelo. (risas) Como tratando de ahogarnos la una a la otra. Fue, lo digo en serio, ¡genial! Nos conocimos y nos hicimos amigas”, aseguró entre risas.

Esta relación entre hermanas, seguramente, será uno de los aspectos que más dará que hablar entre los fanáticos y es lo que podría marcar el futuro de Black Widow, su legado y futuras entregas del universo Marvel. Porque más allá de lo que pueda pasar de aquí en adelante, lo que está claro es que Natasha Romanoff es un personaje inolvidable que nos marcó a todos y quién le ha dado vida por más de una década lo tiene claro. Scarlett Johansson, de hecho, respondió directamente a la pregunta “¿qué crees que es lo más a marcado a los fans de Natasha?”.

“Iba a decir que la pose pero luego vine Florence y ya saben…” dice en medio de una explosión de risas de todo el equipo. “Creo que Natasha es… Ya sabes, ella tiene mucha integridad, ella es un gran personaje. No tiene miedo de admitir cuando se equivoca. Tiene curiosidad por sí misma y por otras personas. Y, creo que eso la hace destacar como superheroína. ¿Sabes? Ella es… yo la encuentro muy entrañable. Pero soy parcial… Y, por supuesto, la pose. La pose!!!”, finalizó riendo junto al elenco de Black Widow que la acompañaba.

Este 9 de julio Black Widow se estrena en varias salas del país donde los cines finalmente han abierto sus puertas. Sin embargo, donde esto aún no ocurre, está la opción del streaming a través de la plataforma Disney+, donde debuta de manera simultánea.