El “Agente Topo” y su primera entrevista tras los Premios Oscar: “Nunca se sientan viejos”

Sergio Chamy, protagonista de “El Agente Topo” estuvo en el programa “Conectados con Eli“, en su primera entrevista tras su glamoroso paso por la alfombra roja de los Premios Oscar, para contar su experiencia, la realidad de los adultos mayores y su relación con el uso de las tecnologías en el marco de la pandemia.

El hombre protagonizó el aclamado documental de Maite Alberti y Marcela Santibañez, compartió por única vez su proceso con el programa de Movistar TV, revelando que uno de los grandes desafíos en esta nueva etapa fue su relación con el mundo digital.

“Los primeros días tenia nervios por usar la tecnología en la forma en que tenía que usarla. Yo siempre he pensado que el celular es para llamar y para que me llamen, entonces cuando se trataba de mandar mensajes todos los días y contar lo que yo veía, los primeros días se me complicó un poco” confesó Sergio.

Junto a eso, comentó cómo fue comenzar dando pequeños pasos dentro de esta travesía que se le propuso a sus 87 años, hasta acceder a subirse a un avión por primera vez en su vida y volar muy lejos de donde nació, detallando qué “ni sentí cuando partió”.

“Para mí esto que empezó con la película, fue verdaderamente una aventura en mi vida y a estas alturas no es menor. Pero me fue gustando y cada vez que me requerían para algo, yo ahí estaba. Y cuando me dijeron que tenia que ir a los “Oscares”, ‘será’ dije yo, ‘vamos'”, reveló.

Pese a que Sergio Chamy no reside en un hogar para adultos mayores, la experiencia que le entregó haber sido parte del “Agente Topo” a su edad, lo impulsa a hacer un llamado y a replantearnos el amor y la atención que tenemos por nuestros abuelos, declaró en la entrevista con Eli.

“Entiendo que hay matrimonios jóvenes que por sus trabajos necesitan que alguien se preocupe de sus abuelos y los van a dejar a un hogar, pero lo que yo entiendo por malo es que se despreocupan, no los van a ver, no los van a visitar. Yo me fijé, cuando estaba en el hogar, que estas abuelitas lo que necesitaban era amor, pero amor del bueno, que fueran los nietos, que fueran los hijos, porque ahí tenían de todo en el hogar pero el amor es lo que faltaba“, sostuvo Don Sergio.

El Agente Topo y un mensaje para el futuro

En Conectados con Eli, Chamy detalló cómo se sumergió durante tres meses en una residencia para ancianos y aprovechó el espacio para compartir lo que ha aprendido.

“Todo lo que se vio en la pantalla fue real y creo que ese es el valor que tiene mi estadía ahí (hogar para adultos mayores)”, expresó. Don Sergio también compartió que nunca “viví colgado del calendario, siempre fui viviendo mi vida, y todo lo que me salía bien, ‘bravo‘. o lo que me salía mal, le ponía nuevamente empeño”.

En una suerte de legado para nuestro país, el mundo del drama, para los jóvenes y muchos más, expresó que “le diría a los jóvenes que le entreguen mucho amor a los abuelos. Darles el consejo de que nunca se sientan viejos“.