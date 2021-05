“Rápido y Furioso 9” arrasó en la taquilla asiática durante su fin de semana de estreno

La esperada película de acción Rápido y Furioso 9 tuvo un buen arranque en la taquilla internacional. El trabajo fílmico protagonizado por Vin Diesel llegó a los mercados orientales, recaudando US$127 millones entre Corea, Rusia, Oriente Medio, Hong Kong y China.

Pese al éxito que actualmente está teniendo el trabajo dirigido por Justin Lin, este aún no logra superar los números obtenidos por su predecesora, The Fate of the Furious.

Sin embargo, otra victoria acuñada a la novena entrega de la franquicia estrenada en el lejano año 2001 es destronar al colosal “monsterverse”, mejor conocido como Godzilla vs. King Kong, como el mejor estreno realizado en pandemia. Y eso que todavía no se exhibe la cinta en el mercado estadounidense, su principal nicho.

Y aún hay más: Rápido y Furioso 9 sí alcanzó a superar los ingresos obtenidos por la séptima entrega de la saga y por el spin off titulado Hobbs & Shaw, algo que tiene a Universal Studios sacando cuentas alegres.

Con todos los millones de dólares recaudados en aproximadamente tres días, Fast & Furious 9 se posicionó como una de las franquicias más rentables de la historia del cine mundial.

Respecto al recibimiento de la crítica, ha tenido comentarios relativamente positivos. El público la ha disfrutado, pese a la manera en que los comentaristas especializados la han catalogado de “caótica”, “desmesurada”, y “extrema”.

Se espera que la cinta llegue al mercado local el 25 de junio.