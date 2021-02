Estos son las series y películas que llegan a Disney Plus en marzo

Como cada mes, los servicios de streaming renuevan sus catálogos incorporando nuevas series, películas y documentales, con el fin de entregar mayor entretención a sus usuarios y usuarias.

Tal es el caso de Disney +, quienes recientemente anunciaron qué producciones llegarán a la plataforma durante el mes de marzo.

Dentro de los lanzamientos más esperados se encuentra el último capítulo de WandaVision, el estreno de la serie The Falcon and the Winter Soldier y de la película de animación Raya y el último Dragón, la que se podrá ver sólo con Premier Access.

Revisa el listado completo de estrenos aquí:

5 de marzo: Bia: Un mundo al revés – Making of Producción Original Latinoamericana

5 de marzo: Miraculous World: New York, United

5 de marzo: Flicka 2 y Flicka 3

5 de marzo: Raya y el último Dragón

12 de marzo: Marvel Studios Unidos

12 de marzo: La idea del Millón

12 de marzo: Un día en Marte

19 de marzo: The Falcon and the Winter Soldier

19 de marzo: Guardianes de Alaska

19 de marzo: La ciencia de lo absurdo

19 de marzo: Un disfraz para Nicolás

19 de marzo: Las líneas de Nasca

19 de marzo: El Príncipe y el Mendigo

26 de marzo: The Mighty Ducks

26 de marzo: Proyecto Mercury: Los 7 Valientes

26 de marzo: Misterios del Inframundo

26 de marzo: Gnomeo y Julieta