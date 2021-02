Anya Taylor-Joy, protagonista de “Gambito de Dama”, reconoció que nunca había jugado ajedrez en su vida

Anya Taylor-Joy se ha consagrado como una de las figuras del momento tras su actuación en Gambito de Dama. De su papel, y reconociendo que nunca había jugado ajedrez en su vida, conversó con la periodista chilena Yenny Nun.

La joven artista de 24 años, quien protagonizó una de las series más exitosas de Netflix en este último tiempo, expresó que no tenía conocimiento de este deporte y expresó: “Soy mucho mejor jugadora que cuando comencé a trabajar en la serie, ya que nunca antes había jugado ajedrez. Incluso memoricé juegos completos“.

Según revelo LUN, la serie que se grabó en 2019 y fue estrenada el año 2020 no fue un desafío fácil para la actriz. Sin embargo, Taylor-Joy expresó que su maestro fue Bruce Pandolfini, autor, profesor y entrenador de la disciplina, quien, asegura, fue muy generoso y paciente con su tiempo y con su amor. “Gracias a él me enamoré del juego. Para mí era muy importante que él se sintiera orgulloso conmigo, me comentó que hice un buen trabajo, lo que me dejó feliz“.

En la trama, la protagonista se vuelve adicta a las drogas, por lo que vive dentro de la institución en la que crece. Frente a dicho tema, la intérprete de películas como “Fragmentado”, “La Bruja”, entre otras, expresó que está agradecida de pertenecer a un trabajo donde puede expresar sentimientos profundos, sino se aburriría, pero señala que si se habla de adicción, la suya es contar historias.

Por otro lado, en relación a su vida, Anya Taylor-Joy indicó que aún no sabe quién es, llamando también a “actuar con respeto y bondad“. “Tenemos derecho a ser nosotros mismos porque la vida es un regalo y se supone que debe ser divertida“, expresó.

La joven actriz, debido a la conexión con sus padres y hermanos, dice que tiende a juntarse con personas mayores. Aún así, dice estar muy conectada con su niña interna “porque juego a la ‘imaginación’, todo el tiempo. Los personajes de mis películas para mí son iguales a los amigos imaginarios de mi infancia”, concluyó.