Yenny Nun, la periodista chilena de las estrellas de Hollywood: “Los publicistas y los actores andan detrás de nosotros, no nosotros de ellos”

Primero en desaparecidas revistas de papel couché como “Cosas”, y ahora en Las Últimas Noticias, una chilena corresponsal en Hollywood nos ha mantenido informados de lo que pasa en el mundo de las grandes estrellas del cine. Se trata de Yenny Nun, emblemática periodista de espectáculos, quien conversó con Ciudadano ADN.

Radicada desde 1974 en California, Yenny se declara “fascinada totalmente, igual que el primer día”. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, hizo un postgrado en Relaciones Internacionales y fue profesora en universidades Estados Unidos. Pero su verdadera pasión “desde muy chica era el mundo del espectáculo”, aseguró. Por eso, cuando se instaló en Los Angeles con su primer marido, decidió que iba a sumergirse en él. Se ofreció en la revista “Eva”, donde la directora Gloria Stanley la contrató.

“Dicen que los primerizos tienen buena suerte”, contó Yenny sobre su primera incursión en Hollywood. Fue a presentarse a los estudios de cine, y al jefe de publicidad de Paramount “le gustó mucho que yo fuera chilena, porque le gustaban los vinos chilenos”. Él fue quien la incluyó en un junket (viaje de periodistas de todo el mundo a Hollywood haciendo entrevistas en el set a diversos actores), con la condición de que fuera la traductora de dos periodistas argentinos “que no tenían idea de hablar inglés”. Ahí conocieron a Roman Polanski, Warren Beatty o Jack Lemmon, “los top-top de ese mundo. Nos llevaban en limousine de un lado a otro. Tomé desayuno con Kirk Douglas. Yo pensé que siempre iba a ser así, pero no. Fue suerte de primerizo”.

Yenny comenzó haciendo entrevistas individuales, hasta que los publicistas de Hollywood la recomendaron hacerse miembra de la organización que maneja los Globos de Oro. “Era muy difícil obtener entrevistas solamente porque yo escribía para una revista chilena. Pero postulé y me aceptaron. Ellos son los que arreglan las entrevistas”. Las ventajas de pertenecer a esa asociación son muchas: “Los actores nunca nos pueden decir qué preguntas hacer y cuáles no. Si eso pasa nosotros no los entrevistamos. Si no se quieren sacar foto, tampoco. Ellos saben las reglas”.

En estos momentos son 85 periodistas de todo el mundo, que representan al mercado extranjero, “donde Hollywood recibe mucho más plata que el mercado norteamericano. Ellos saben que a través de nuestras publicaciones le vamos a hacer publicidad a sus películas. Los publicistas andan detrás de nosotros, no nosotros de ellos. Y los actores también”.

Su entrevistado que más le impactó, confiesa, fue Alfred Hitchcock. “Me conseguí una entrevista exclusiva en su oficina, que mi marido la puso en YouTube porque dijo que es demasiado importante. Fue una clase magistral de cine, de suspenso y de su vida personal”.

Otra fue Cameron Diaz, “que se parece muchísimo a la Kenita Larraín”. La entrevisté y justo después fuimos al baño, y le comento que en Chile hay una modelo que podría ser melliza de ella. Qué ganas de ver la foto, me dijo. ¿Me podrías mandar una foto de ella? En ese tiempo yo trabajaba para Revista Cosas, y Kenita había salido en portada. Le mandé las fotos. Yo me había separado de mi marido, y me puse a buscar pareja en esos sitios web. Pero cometí un error, y puse la foto de la Kenita sin querer. Al otro dia voy al computador y había por lo menos unas 2.000 respuestas. Casi me da un ataque al corazón. Un técnico me ayudó a cambiar la foto. Mi hijo me dijo ‘mamá, nunca más hagas eso’.

De Los Angeles, California a Los Angeles, Chile

Hoy, Yenny Nun está en Los Angeles, pero no en la costa oeste, sino que en la muy chilena Región del Bio Bio. Porque, coincidencias de la vida, es ahí donde tiene una empresa familiar que vende leches y quesos: Lácteos Lanalhue ofrece nueve tipos de quesos, mantequilla, leche natural. “Todo sustentable y orgánico”, asegura Yenny. “El campo era de mi papá, después que falleció nos lo dividimos con mi hermano, y mi hijo está asumiendo labores de administración. Siempre digo que cuando me canso de las vacas me voy donde los actores, y cuando me canso de los actores me voy donde las vacas. En la sala de venta de los quesos tengo hartas fotos con los actores y la gente no entiende por qué. Les tengo que explicar”.

Desde Los Angeles, Chile, Yenny sigue en contacto con Los Angeles, California, haciendo entrevistas online y recibiendo links para acceder a los estrenos de televisión. “Así que no me estoy perdiendo de nada”.

Pero como testigo privilegiada del acontecer de Hollywood, asegura que el vínculo con Chile es fuerte. “Lo que más ha impactado, aparte de Pedro Pascal, es el cine chileno de Pablo Larraín, de Sebastián Silva, de Sebastián Lelio, que han sido reconocidos por la Academia de Cine, los han invitado a ser miembros y ya están haciendo películas que no son de origen chileno, sino norteamericano. Ya no es un actor, es el cine chileno el que está impactando”. Ella misma ha tenido un rol como embajadora extraoficial del cine nacional en Hollywood. “Si es buena, ayudo para que mis compañeros la vean y clasifiquen a los Globos de Oro, y hasta el Oscar también”.

Yenny Nun asegura que su labor como periodista no se reduce a lo farandulero. “Trato de hacer preguntas de lo que está pasando en Estados Unidos, como lo que pasó con Trump. Como tengo el background de haber estudiado Derecho y Relaciones Internacionales, puedo hacer preguntas un poco mas profundas”.

“Siempre digo pregúntenme a quién no he entrevistado, porque he entrevistado a todos”, asegura. Sin embargo, una de las que no alcanzó a conocer “aunque la tuve muy cerca, en fiestas” fue a Elizabeth Taylor. Otra, “que falleció justo cuando yo llegué”, fue Natalie Wood. A la que sí entrevistó, y está a punto de entrevistar de nuevo por su último estreno, dirigido por su hijo, fue a Sophia Loren. “Tiene 87 años pero aún se conserva muy bien”.