HBO podría pagarle millonaria cifra a los herederos de Michael Jackson por el documental Leaving Neverland

Producto del polémico documental Leaving Neverland, donde se abordan los cargos de pedofilia y abuso sexual contra Michael Jackson, HBO podría tener que pagarle una gran cantidad de dinero a los herederos del “Rey del Pop”.

Esto, porque la corte de Estados Unidos anunció que el caso presentado por los herederos del artista contra el canal, se decidirá mediante arbitraje.

Los abogados responsables de la herencia del intérprete de “Bad” alegan una indemnización de más de 100 millones de dólares por el polémico documental, lanzado en 2019.

Debido a este material audiovisual, HBO está acusado de difamación, de no incluir la versión del artista estadounidense y de romper un acuerdo de “no menospreciarse” entre ambos.

La demanda se originó a partir de un antiguo contrato que firmó el canal para emitir el concierto Michael Jackson Live in Bucarest: The Dangerous Tour, que incluía una cláusula en la que la empresa se comprometía a no realizar comentarios o prácticas que pudieran “denigrar” la artista y sus representantes. Todo esto, firmado en 1992.

Tras la demanda, la compañía televisiva respondió que esta cláusula es “irrelevante” para el caso en cuestión y acusó a los herederos del cantante de querer silenciar a las víctimas de abuso sexual.

El tribunal reconoció que los argumentos de los representantes legales de Jackson pueden ser “frívolos”, sin embargo, la decisión final dependerá de un organismo de arbitraje que revisará ambas partes del contrato. “Las partes no discuten que el contrato de 1992 en cuestión fue producto del consentimiento mutuo e incluye una disposición amplia para el arbitraje”, explicaron.

De esta manera, dentro de las próximas semanas se decidirá si HBO tendrá que pagar o no la millonaria cifra por romper el acuerdo pactado hace más de 25 años.