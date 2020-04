“Misión de Rescate”, lo nuevo de Chris Hemsworth, llegará a Netflix el 24 de abril

Durante este martes, el servicio de streaming Netflix reveló el trailer de su nueva película Misión de Rescate (Extraction) con Chris Hemsworth como protagonista.

La cinta estará disponible en la plataforma el próximo 24 de abril, y en YouTube se liberó el adelanto.

Tyler Rake (Hemsworth), el personaje principal, deberá rescatar al hijo de un criminal internacional que se encuentra en prisión. A lo largo de la aventura, se encontrará con diversos peligros y dudará de su capacidad de lograr su misión.

Asimismo, salió a la luz el poster promocional, que deja entrever a Hemsworth como un soldado.

Por otro lado, el actor australiano compartió en Twitter sus impresiones del filme.

So happy to finally be able to share the trailer for EXTRACTION with you all! This has been a difficult few months for all of us, and we hope this will provide a bit of entertainment while we are all staying home. April 24th on @NETFLIX. https://t.co/dmwlSSIOVn

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) April 7, 2020