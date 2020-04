Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino llega a HBO GO este sábado

Once Upon a Time in Hollywood, la película de Quentin Tarantino estrenada en 2019, llegará a HBO GO este fin de semana.

La exitosa cinta se estrenará este sábado 4 de abril a través de la plataforma para que todos los fanáticos del director de cine puedan disfrutarla durante su cuarentena.

La película, que está protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie y Leonardo DiCaprio, realiza un homenaje a la historia de las producciones cinematográficas en Estados Unidos.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bJuwQR","duration":"00:02:46","type":"video","download":""}]}