El elenco de lujo que tendrá la nueva versión de He-Man de Netflix

“Masters of the Universe: Revelation” es el título que tendrá la próxima serie de Netflix en la que retomarán la historia de la serie animada ochentera He-Man y los Amos del Universo.

La producción está a cargo del director de cine Kevin Smith, y este 14 de febrero difundió en sus redes sociales el elenco que pondrá las voces para encarnar a los personajes, el que está lleno de reconocidas estrellas.

El actor de Supergirl y The Vampire Diaries, Chris Wood, encarnará al Príncipe Adam y su alter ego He-Man; al que se le suma Mark Hamill como Skeletor; Lena Headey como Evil-Lyn; Sarah Michelle Gellar en el rol de Teela; Liam Cunningham como Man-At-Arms; y Griffin Newman como Orko, entre otros.

Dentro de los nombres destacados que participarán encarnando a personajes menores se encuentra Kevin Conroy, Henry Rollins (exvocalista de Black Flag), Stephen Root, Alicia Silverstone, Justin Long, Jason Mewes, y Tony Todd.

By the Power of Grayskull! The @MastersOfficial show we’ve been making with @Mattel and @netflix has a Valentines Day gift for you! LOOK AT THAT CAST! Better yet, LISTEN TO THAT CAST! I have for the last few months and they’re INCREDIBLE! https://t.co/AhPInOSZCl

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) February 14, 2020