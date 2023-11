Macarena Cabrillana valora su desempeño en Santiago 2023: “Mi mejor tenis sale cuando empiezo a luchar”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte este domingo, Macarena Miranda hizo el balance de los Juegos Parapanamericanos con una de las medallistas del Team Para Chile, Macarena Cabrillana.

Aunque perdió en el partido por el tercer puesto en los dobles del tenis en silla de ruedas, luego supo cobrarse revancha para obtener el bronce en los singles luego de vencer a la argentina María Florencia Moreno luego de 3 horas y 9 minutos de juego.

“Sabíamos que iba a ser un torneo súper difícil. Tuve chances contra Bernal, estuve cerca, pero ya pasado eso tenía que defender el bronce con todo. Con Florencia nos conocemos bien, siempre son partidos muy peleados. El apoyo del público, sin duda, me permitió sacarlo adelante”, comentó Macarena Cabrillana, que destacó el espíritu de juego que mostró en Santiago 2023.

“Nunca me he considerado una jugadora muy talentosa, sino de mucho esfuerzo y garra. Mi mejor tenis sale cuando empiezo a luchar. Todo eso lo he ido sumando a través de la experiencia, ya llevo casi 15 años compitiendo a nivel internacional. Eso me ha dado ese extra en mi carrera. Acá en Chile, el tenis en silla de ruedas aún no está a un nivel top, pero hemos tenido la posibilidad de rozarnos con los mejores jugadores del mundo”, explicitó, remarcando las dificultades que implica el tenis en silla de ruedas.

“Es uno de los deportes más difíciles y competitivos, porque tiene menos categorías y eso hace que tengas que luchar con personas que tiene una discapacidad un poco más baja y, por tanto, más habilidades. Para competir al alto nivel tienes que tener por lo menos 10 años de desarrollo y es difícil financiar una carrera por tanto tiempo sin resultados“, comentó.

Macarena Cabrillana y el futuro tras Santiago 2023

La deportista nacional valoró todo el apoyo recibido en los Juegos Parapanamericanos “Fue un sueño, algo hermoso. No sé si vuelva a vivir algo así en casa. Mis compañeros y yo estamos locos con el apoyo que tuvimos. No se salen de mi cabeza todos los “ceacheí”. La infraestructura es impresionante, de nivel internacional. Va a quedar a futuro y hay que sacarle provecho, fomentar el deporte y que los jóvenes puedan dedicarse al alto rendimiento”, enfatizó, junto con entregar su receta para aprovechar el boom deportivo.

“Hay que abrir las puertas al público, alguna pequeña escuela, y que los chicos aprovechen”, planteó respecto a las instalaciones del Estadio Nacional, apuntando ya a su temporada 2024.

“Quiero volver a acercarme a los Grand Slam, ojalá llegar a Wimbledon. Eso sería una bonita meta, pero también quiero hacer algo importante. Soy exigente conmigo misma, me gusta hacer cosas que no se hayan hecho antes”, concluyó en Mujeres al Deporte.