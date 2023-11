Margarita Faúndez, corredora ciega del Team Chile: “Ojalá las grandes empresas nos miren como deportistas de alto rendimiento y no como personas con una discapacidad”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Margarita Faúndez, corredora ciega del Team Chile, a raíz de su participación en estos Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, en donde pudo mejorar sus marcas personales y obtener un quinto lugar.

“Yo siempre fui sedentaria, no tuve nada que ver con los deportes hasta los 20 años“, confesó al inicio de la conversación Faúndez, quien luego relató cómo es que su paso estudiando masoterapia la acercó a su disciplina.

“Me invitaron y decidí intentarlo. Tenía miedo al mismo tiempo, porque era algo desconocido para mí y ya van casi 16 años de eso“, narró.

Margarita Faúndez: Su vida y la forma en que se preparó para Santiago 2023

La deportista nació con un porcentaje bajo de visión, el que fue disminuyendo con el pasar de los años. “Yo tengo una enfermedad a la retina que es hereditaria, pero a mí me la diagnosticaron a los cinco años. Entonces, no tenemos la certeza de cuánto veía y creemos que nunca vi bien. Cuando me lo diagnosticaron, yo ya veía poquito”, expuso Margarita Faúndez, quien agregó que, si bien desde el punto de vista médico no ve nada, es capaz de distinguir el día de la noche.

Luego, la para atleta habló sobre la manera en que realiza su preparación y aseguró que “la cantidad de horas, alimentación y los días de entrenamiento van variando según cada deporte y según la discapacidad“.

“Hay períodos en el año que son fuertes, preparativos para el período competitivo y se entrena más horas, con más volumen , y períodos que son con menos volumen, pero con más intensidad. Va variando mucho esto según el proceso y el período en el que te encuentras”, explicó.

En esa misma línea, la corredora mencionó que “entreno de lunes a sábado siempre“. “Puedo llegar a hacer 12 sesiones de entrenamiento a la semana, como puedo llegar a 6, dependiendo del período en que me encuentre”, destacó Faúndez, quien luego confesó que “venía pensando en el retiro hace un tiempo por muchas cosas“.

“Cuando supe que los parapanamericanos iban a ser en Chile, pensé que tenía que hacer lo posible por llegar a competir en casa“, expresó la atleta que en el año 2014, durante los Parasuramericanos , obtuvo el oro en su categoría.

La proyección del deporte paralimpico

Por otra parte, la deportista aprovechó de reflexionar sobre cómo la realización de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 podría, eventualmente, cambiar el futuro de los paratletas nacionales.

“Yo creo que está cambiando mucho la manera de vernos para la sociedad“, aseguró, para luego compartir que posterior a su participación, un montón de niños se le acercaban con total admiración. “Está cambiando la mentalidad desde los niños, para tener futuras generaciones que sean inclusivas. Eso es muy hermoso y es un legado que deja Santiago 2023”, comentó, para luego referirse al aporte de privados en el desarrollo del deporte paralímpico.

“Ojalá las grandes empresas nos miren como deportistas de alto rendimiento y no como personas con una discapacidad“, dijo.